Ніагарський водоспад частково замерз

Частково замерз Ніагарський водоспад на кордоні США та Канади.

Попри температури нижче 20 градусів за Цельсієм та пронизливий вітер, подивитися на зимове чудо збираються натовпи туристів. Водоспад простягається на 950 метрів у ширину і має три відгалуження. Повністю усі три відгалуження Ніагарського водоспаду замерзали аж у 1848 році. Два з трьох відгалужень замерзали востаннє в 1936 році.​

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