Підозрюваних в збитті MH17 будуть судити в Нідерландах

Всіх підозрюваних в збитті літака Малайзійських авіаліній, рейс МН17, будуть судити в Нідерландах, - оголосив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Коендерс. Це - спільне рішення країн, які провадять розслідування катастрофи: Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів, - йдеться в заяві глави МЗС.

Міжнародне кримінальне слідство, проведене минулого року, встановило, що ракету, яка зруйнувала пасажирський літак і призвела до трагедії, що забрала 298 життів людей з 17 різних країн, було випущено з контрольованої сепаратистами території з пускової системи, доставленої з Росії. Росія заперечує свою участь і критикувала висновки, як політично упереджені, повідомляє Associated Press.

Міністерство закордонних справ Нідерландів не оголосило перелік підозрюваних, зазначивши, однак, що є 100 осіб, з якими би хотіло поспілкуватись слідство стосовно транспортування пускової системи БУК до місця запуску.

Уряд Росії може заборонити екстрадицію підозрюваних, зазначає Associated Press. Раніше Малайзія пропонувала створити окремий міжнародний суд для процесу над підозрюваними у збитті літака, але Росія заветувала відповідну постанову Ради Безпеки ООН.

Спільна слідча команда, яку очолили прокурори та поліція Нідерландів, оголосила попередні висновки слідства, опитавши більше 200 свідків, прослухавши більше 150 000 записів телефонних розмов, переглянувши більше півмільйона фотографій та відеозаписів і дослідивши вміст десятків контейнерів з рештками літака.

«Ми все ще бачимо багато дезінформації та спроб дискредитувати слідство, - йдеться в заяві Коендерса, - але ми переконані, що ми маємо широку міжнародну підтримку і я буду робити все можливе, щоб так тривало і надалі».

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