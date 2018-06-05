Суд заарештував активи «Газпрому» в Нідерландах через Україну – «Нафтогаз»

Суд у Нідерландах заарештував тамтешні активи «Газпрому» через відмову російської компанії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав її виплатити Україні мільярди доларів компенсації, повідомив «Нафтогаз України».

В українській компанії зазначили, що подали клопотання про арешт часток «Газпрому» в його голландських дочірніх компаніях та заборгованості цих дочірніх компаній. У «Нафтогазі» уточнили, що клопотання подали для забезпечення права на отримання від російського монополіста близько 2,6 мільярда доларів за лютневим рішенням Стокгольмського арбітражу.

Згідно з повідомленням, голландський суд задовольнив ці клопотання, але шість із семи дочірніх компаній «Газпрому» в Нідерландах відповилися співпрацювати із судовими виконавцями. У «Нафтогазі», однак, переконані, що це жодним чином не вплине на арешт.

«Трибунал присудив «Газпрому» виплатити «Нафтогазу» 4,63 мільярда доларів компенсації за збитки через порушення умов транзитного контракту. Ми вже фактично отримали 2,1 мільярда доларів, які відповідно до рішення в транзитній справі були зараховані як плата за газ, поставлений «Нафтогазу» «Газпромом» у 2014-2015 роках. Тепер ми працюємо над тим, щоб отримати решту», – пояснив головний комерційний директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко.

30 травня «Нафтогаз» повідомив, що почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в близько 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу в справах щодо постачання і транзиту газу.

Стокгольмський арбітраж у лютому повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

«Газпром» не виконує рішення, 28 травня у російській компанії заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів, було написано за участю «сторонніх людей». За твердженням компанії, це показало «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.

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