Віце-президентка Nike звільнилась, коли з'ясувалось, що її син перепродає кросівки цієї фірми

Віце-президентка компанії виробника спортивного одягу Nike Енн Геберт пішла з посади після повідомлень, що її син перепродає кросівки від Nike, використовуючи її кредитну картку, повідомляє Bloomberg.

Геберт пропрацювала у компанії понад 25 років, а з минулого червня відповідала за продажі та маркетинг у Північній Америці.

Минулого тижня журналісти Bloomberg Businessweek з'ясували, що її син Джо, відомий своїм покупцям як West Coast Joe, заробляє на життя тим, що перепродає фірмові кросівки, і почав робити це ще коли вчився у школі.

Хоча офіційний представник Nike повідомив, що Геберт надала інформацію працедавцеві про рід діяльності її сина у 2018 році і це не порушує "політику компанії" та не є "конфліктом інтересів", віце-президентка все ж ухвалила рішення піти у відставку.

У США існує жвавий ринок перепродажу рідкісних, особливо затребуваних моделей кросівок. Це своєрідний феномен молодіжної культури.

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