Німеччина готова прийняти Навального на лікування – Меркель

Німеччина наполягає на розслідуванні обставин раптової недуги опозиційного російського політика Олексія Навального і готова прийняти його на лікування.

«Особливо важливо розслідувати обставини дуже швидко. Ми на цьому наполягаємо, тому що, те що ми до цих пір чули, не дуже сприятливе. Це треба зробити дуже прозоро», - сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час спільної пресконференції із президентом Франції Емануелем Макроном на півдні Франції.

У Олексія токсичне отруєння. Зараз ми на швидкої їдемо в лікарню. Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай.

Також вона заявила, що Німеччина готова надати медичну допомогу Навальному.

«Я сподіваюся, він незабаром одужає, і, якщо до нас звернуться, ми надамо медичну допомогу, включно із госпіталізацією у Німеччині, але прохання має надійти звідти».

Російський опозиціонер Олексій Навальний потрапив до реанімації у лікарні в м. Омськ в четвер. За повідомленням речниці російського політика Кіри Ярмиш, Навальному стало зле після того, як він випив чай.

«Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. У Олексія токсичне отруєння. Зараз ми на швидкої їдемо в лікарню. Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай. Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидко всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій без свідомості»- написала Ярмиш вранці 20 серпня.

Пізніше прес-секретар Навального повідомила в Twitter, що політика підключили до апарату штучної вентиляції легень, а в лікарню на вимогу співробітників його штабу викликали поліцію.

За повідомленням російської преси, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готовий допомогти із відправкою Навального для лікування в Європу.

«Якщо звернутися до Кремля, Міністерства охорони здоров'я, іншого відомства, звичайно, ми будемо готові розглянути дуже оперативно такі звернення, якщо вони будуть», - сказав Пєсков, повідомляє РБК.

Із таким проханням до Кремля звернувся штаб політика. Голова «Альянсу лікарів» Анастасія Васильєва написала у Твіттері, що вони офіційно відгукуються на пропозицію і просять «сприяння в наданні медичної документації для переведення Навального в провідний токсикологічний центр в Європі. Головний лікар БСМП1 відмовляє дружині, мені і Івану Жданову в наданні виписки або епікризу».

Із заявами про необхідність притягнути винних до відповідальності раніше виступили верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, міністр закордонних справ Естонії, а також правозахисна організація «Міжнародна Амністія».

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