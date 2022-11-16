«Без війни Росії проти України цього б не сталося» – Шольц і Сунак про падіння ракети в Польщі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг поклав відповідальність на Росію за падіння ракети у Польщі 15 листопада, внаслідок якого загинуло двоє громадян Польщі.

"Дозвольте мені чітко сказати, це не провина України, - сказав очільник Альянсу. - Росія несе відповідальність за те, що сталося вчора в Польщі, тому що це прямий результат триваючої війни і хвилі нападів з боку Росії на Україну вчора".

"Наш попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет", - сказав Столтенберг на прес-конференції.

Він зауважив, що інцидент довів ризики війни в Україні, але не змінив оцінку НАТО щодо загрози для своїх країн: "Розслідування цього інциденту триває, і нам потрібно дочекатися його результатів. Але у нас немає ознак того, що це був результат навмисної атаки, і у нас немає ознак того, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО".

Навіть припущення про те, що у Польщі впала, можливо, не російська ракета, а українська зенітна ракета, з нашої точки зору, це мало змінює суть. Росія систематично знищує українську цивільну інфраструктуру, порушуючи всі норми міжнародного права.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні також заявила, що відповідальність за те, що сталось у Польщі, - "повністю на Росії": "Навіть припущення про те, що у Польщі впала, можливо, не російська ракета, а українська зенітна ракета, з нашої точки зору, це мало змінює суть. Росія систематично знищує українську цивільну інфраструктуру, порушуючи всі норми міжнародного права. Той факт, що російські бомбардування неподалік кордону можуть вразити польську територію, очевидно, є ризиком, який росіяни добре усвідомлюють, і який вони, очевидно, відчували, що хочуть взяти на себе".

Тим часом секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 16 листопада заявив, що українська влада виступає "за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі".

"Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО. Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам", - написав Данілов у Twitter.

У Міноборони РФ заявили, що у Польщі впала ракета українських Збройних сил.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц та премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також поклали відповідальність за інцидент у Польщі на Росію. "Ми всі маємо чітко розуміти, що нічого цього не сталося б, якби не вторгнення Росії до України. Така жорстока та безжальна реальність путінської війни. Поки вона триває, вона становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників", – наголосив очільник британського уряду.

Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що немає свідчень того, що ракети, які впали на територію Польщі, були "навмисним нападом". "Немає ознак, того, що це був навмисний напад на Польщу, - твітує посадовець у середу. - Найімовірніше, це ракета С-300 російського виробництва". Він додав, що поки немає доказів, що це був постріл російської сторони, але є ознаки того, що ракета протиповітряної оборони, "на жаль впала на територію Польщі".

Напередодні Держдеп повідомив, що під час телефонної розмови між державним секретарем Ентоні Блінкеном та українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою голови відомств "обговорили триваюче розслідування вибуху, що забрав два життя у Польщі та пообіцяли залишатись у тісній координації у наступні дні".