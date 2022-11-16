Актуально
«Без війни Росії проти України цього б не сталося» – Шольц і Сунак про падіння ракети в Польщі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 16 листопада виступили зі схожими заявами через інцидент із падінням ракет у Польщі.
«Нічого цього не сталося б без війни Росії проти України, без ракет, якими зараз інтенсивно та масштабно обстрілюють українську інфраструктуру», – сказав Шольц під час прес-конференції на Балі, де завершився саміт «Групи двадцяти».
Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також поклав відповідальність на країну, яка веде війну проти України.
«Ми всі маємо чітко розуміти, що нічого цього не сталося б, якби не вторгнення Росії до України. Така жорстока та безжальна реальність путінської війни. Поки вона триває, вона становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників», – наголосив очільник британського уряду.
15 листопада польські засоби інформації повідомили, що в селищі Пшеводув поблизу кордону з Україною впали дві ракети, через що загинули двоє людей. Це сталося в день, коли війська РФ завдали масованого удару по Україні. Влада України покладає відповідальність за падіння ракети на Росію. У Москві це заперечують.
У Міноборони РФ заявили, що у Польщі впала ракета українських збройних сил.
Президент Польщі Анджей Дуда сказав 16 листопада, що це була ракета російського виробництва, вироблена у 1970-х роках, яку, ймовірно, використала українська ППО. За його словами, немає жодних ознак, що стався навмисний напад на Польщу та даних, що ракету запустила Росія. Він припустив, що стався нещасний випадок.
Всі новини дня
- Голос Америки
Відповідальність за падіння ракети в Польщі лежить на Росії - Столтенберг. Київ хоче детального розслідування
Генсек НАТО Єнс Столтенберг поклав відповідальність на Росію за падіння ракети у Польщі 15 листопада, внаслідок якого загинуло двоє громадян Польщі.
"Дозвольте мені чітко сказати, це не провина України, - сказав очільник Альянсу. - Росія несе відповідальність за те, що сталося вчора в Польщі, тому що це прямий результат триваючої війни і хвилі нападів з боку Росії на Україну вчора".
"Наш попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет", - сказав Столтенберг на прес-конференції.
Він зауважив, що інцидент довів ризики війни в Україні, але не змінив оцінку НАТО щодо загрози для своїх країн: "Розслідування цього інциденту триває, і нам потрібно дочекатися його результатів. Але у нас немає ознак того, що це був результат навмисної атаки, і у нас немає ознак того, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО".
Навіть припущення про те, що у Польщі впала, можливо, не російська ракета, а українська зенітна ракета, з нашої точки зору, це мало змінює суть. Росія систематично знищує українську цивільну інфраструктуру, порушуючи всі норми міжнародного права.Джорджа Мелоні
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні також заявила, що відповідальність за те, що сталось у Польщі, - "повністю на Росії": "Навіть припущення про те, що у Польщі впала, можливо, не російська ракета, а українська зенітна ракета, з нашої точки зору, це мало змінює суть. Росія систематично знищує українську цивільну інфраструктуру, порушуючи всі норми міжнародного права. Той факт, що російські бомбардування неподалік кордону можуть вразити польську територію, очевидно, є ризиком, який росіяни добре усвідомлюють, і який вони, очевидно, відчували, що хочуть взяти на себе".
Тим часом секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 16 листопада заявив, що українська влада виступає "за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі".
"Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО. Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам", - написав Данілов у Twitter.
У Міноборони РФ заявили, що у Польщі впала ракета українських Збройних сил.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц та премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також поклали відповідальність за інцидент у Польщі на Росію. "Ми всі маємо чітко розуміти, що нічого цього не сталося б, якби не вторгнення Росії до України. Така жорстока та безжальна реальність путінської війни. Поки вона триває, вона становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників", – наголосив очільник британського уряду.
Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що немає свідчень того, що ракети, які впали на територію Польщі, були "навмисним нападом". "Немає ознак, того, що це був навмисний напад на Польщу, - твітує посадовець у середу. - Найімовірніше, це ракета С-300 російського виробництва". Він додав, що поки немає доказів, що це був постріл російської сторони, але є ознаки того, що ракета протиповітряної оборони, "на жаль впала на територію Польщі".
Напередодні Держдеп повідомив, що під час телефонної розмови між державним секретарем Ентоні Блінкеном та українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою голови відомств "обговорили триваюче розслідування вибуху, що забрав два життя у Польщі та пообіцяли залишатись у тісній координації у наступні дні".
- Голос Америки
Столтенберґ, Дуда не бачать ознак "намисного нападу", Макрон закликає до "недопущення ескалації", після падіння ракети у вівторок
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає свідчень того, що ракети, які впали на територію Польщі, були "навмисним нападом". "Немає ознак, того, що це був навмисний напад на Польщу, - твітує посадовець у середу. - Найімовірніше, це ракета С-300 російського виробництва". Він додав, що поки немає доказів, що це був постріл російської сторони, але є ознаки того, що ракета протиповітряної оборони, "на жаль впала на територію Польщі".
Генеральний сертерат НАТО Єнс Столтенберґ під час брифінгу для преси в середу вказав, що слідство триває, "але немає свідчень того, що це був результат навмисного нападу". За попередніми даними, "інцидент, ймовірно, спричинила українська ракета ППО, якою вистрілили, щоб захистити територію України проти атак російськими крилатими ракетами".
Президент США Джо Байден напередодні заявив про невелику ймовірність того, що ракету було випущено з Росії.
У вівторок Росія провела десятки ракетних пострілів по території України. В цей час багато світових лідерів перебували на саміті "Групи 20" на індонезійському Балі. Більшість країн "Групи 20" рішуче засудили російську агресію проти Росії та підтвердили вимогу ООН до "повного та безумовного виведення російських військ з території України", йдеться в заяві, виданій за результатами засідання на Балі.
Президент Індонезії Джоко Відодо, який приймав саміт, заявив звертаючись до преси в середу, що "шкодує щодо інциденту в Польщі" і закликав всі сторони "зберігати спокій та утримуватись від ескалації напруги" а також припинити війну.
Президент Франції Еммануаль Макрон заявив в середу на саміті, що зібрання має "надіслати чіткий сигнал недопущення ескалації ... щоб зберегти мир і уникнути розділення світу".
На думку Макрона, Китай може "перебрати більшу псердницьку роль в наступні місяці, щоб запобігти поверненняю потужніших сухопутних наступів на початку лютого".
В статті використано матеріали АР, Reuters.
- Голос Америки
США запроваджують санкції проти причетних до поставки іранських дронів, які Росія використовувала для нападу на Київ, Одесу та Харківщину
США запроваджують нові санкції проти іранських компаній та приватних осіб, які сприяли виготовленню та передачі іранських дронів до Росії для її війни проти України, мовиться у заяві Державного департаменту.
Також Державний департамент спільно з Міністерством фінансів США запровадили нові санкції проти російської приватної військової компанії «Групи Вагнера», яку звинувачують у причетності до передачі іранських безпілотників Росії для нападу на Україну.
«На початку цього року «Вагнер» намагався придбати іранські БПЛА, майже напевно для підтримки своїх операцій в Україні – це лише один із прикладів того, як «Вагнер» використовувався як недорогий і неризикований інструмент Кремля для досягнення своїх цілей», – мовиться у заяві Державного департаменту.
У заяві йдеться, що у 2017 році Міністерство фінансів наклало санкції на «групу Вагнера» «за вербування та відправлення солдат для боротьби на боці сепаратистів на сході України». Проти цього приватного військового угрупування санкції ввели також Європейський Союз, Велика Британія, Австралія та Канада, нагадує заява Держдепу.
Речник державного департаменту Нед Прайс наголосив, що США будуть і надалі будуть перешкоджати тим, хто бере участь у передачі іранських безпілотників для війни Росії проти України. І ця діяльність дорого обійдеться її учасникам, заявив Прайс.
«Ми працюватимемо над тим, щоб зірвати передачу іранських військових безпілотників Росії для використання у війні Росії проти України», – мовиться у твіті Прайса.
У повідомленні, розміщеному на сайті Державного департаменту США, мовиться, що згідно з кроком, який Держдеп робить спільно з Міністерством фінансів, санкції накладаються на «три іранські організації, включно з тими, які виробляють і постачають БПЛА, поставлені Іраном до Росії».
Зокрема йдеться про Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції, які, за словами заяви, ймовірно, сприяли постачанню Іраном військових БПЛА до Росії, Qods Aviation Industries, яка виробляє дрони Mohajer-6, та Науково-дослідний центр Shahed Aviation Industries, який виробляє варіанти БПЛА серії Shahed, у тому числі і той дрон Shahed-136, який російські сили використовували під час недавніх атак на Київ, Одесу та Харківську область України.
Серед фізичних осіб, яких звинувачують у продажу іранських дронів, Міністерство фінансів США наклало санкції на двох осіб, Аббаса Джуму та Тиграна Христофоровича Срабіонова, «за причетність до придбання «Вагнером» іранських БПЛА для підтримки бойових дій в Україні».
Під дію санкцій потрапили також і транспортні компанії з Об’єднаних арабських еміратів – ОАЕ Success Aviation Services FZC (Success Aviation) і i Jet Global DMCC, які, за словами заяви Держдепартаманту, «співпрацювали з іранською компанією Safiran Airport Services, яка потрапила під санкції США». І ці авіаперевізники не припиняли співпрацю з іранською фірмою «навіть після того, як її було призначено координувати польоти між Іраном і Росією, включно з польотами для російських ВПС, а також з транспортуванням іранських БПЛА, персоналу та супутнього обладнання з Ірану в Росію».
Як мовиться у заяві, санкції проти компаній, розташованих в ОАЕ, вживаються у співпраці з урядом ОАЕ.
Нові санкції були накладені після того, як на початку цього місяця офіційні особи Ірану визнали, що вони передали безпілотники до Москви, але наголосили, що зробили це ще до початку російського вторгнення в Україну.
Як нагадує Держдеп у своїй заяві, минулого місяця Європейський Союз і Великобританія ввели санкції проти Shahed Aviation Industries.
За допомогою санкцій Сполучені Штати намагаються перервати російський ланцюг військових поставок і мережу закупівель. Росія та Іран перебувають під західними санкціями, але останніми місяцями нарощують військове співробітництво.
Державний департамент наголошує, що військова підтримка іранським урядом Росії розпалює конфлікт в Україні, а передача цих БПЛА є «явним порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231».
Іранські військові організації та промисловість вже перебувають під жорсткими санкціями США через програму ядерних розробок Тегерана, але попри санкції, Росії вдалося придбати в Ірану безпілотники, які використовувалися для нападів на міста та енергетичну інфраструктуру в Україні.
Бомби і ракети проти цивільного населення - як це було в Британії?
Спостерігаючи за російськими бомбардуваннями України, британці пригадують «Бліц» - масовані бомбардування Лондона та багатьох інших британських міст німецькою авіацією під час Другої Світової війни.
Один з заголовків британського журналу Spectator 15 листопада проголошував: «Третя хвиля російських бліц-обстрілів почалася в Україні».
Бліц був першою в світі справді серйозною спробою змусити країну капітулювати, бомбардуючи цивільних, щоб зламати моральний дух країни.Ендрю Марр
Гітлерівська Німеччина здійснювала величезні авіарейди на промислові об’єкти, а також бомбардувала міста, щоб зламати волю британців до спротиву.
Подібно до того як у Харкові та Києві багато людей переховувалися від бомбардувань в метро, так само і лондонці ночували на платформах підземних станцій.
«Бліц» почався 1940 року після поразки Франції, коли Велика Британія залишилася єдиною країною, яка воювала проти нацистської Німеччини і зокрема здійснювала нічні авіарейди на Берлін.
Москва в той час була фактично на стороні Берліна після того, як Радянський Союз влітку 1939 року підписав договір про ненапад з Німеччиною, і Сталін домовився з Гітлером про окупацію Польщі та країн Балтії згідно з таємними положеннями так званого «Пакту Молотова-Ріббентропа».
Німецьке командування вирішило застосувати свої повітряні сили, щоб знищити британську авіацію та протиповітряну оборону і відкрити шлях для планованого вторгнення й окупації.
Британія виявилася добре підготовленою до боїв у небі, але британські міста зазнали страхітливих втрат і руйнувань.
Енциклопедія «Британіка» нагадує, що перша хвиля бомбардувань, які британці назвали «Бліц» (від німецького слова blitzkrieg - блискавична війна) відбулася 7 вересня 1940 року, коли понад 300 німецьких бомбардувальників і понад 600 винищувачів упродовж двох годин бомбардували Лондон.
Внаслідок цього одного авіарейду загинули 430 людей і 1600 зазнали важких поранень і, починаючи з тієї вересневої «Чорної суботи», Лондон зазнавав бомбардувань 57 ночей поспіль.
Автор популярних книг про британську історію журналіст Ендрю Мар наполягає, що насправді треба говорити про низку «Блітців» і пам’ятати про великі жертви й руйнування не лише Лондона, а й інших британських міст «спочатку 1940-41 року літаками, а потім 1944 року також летючими бомбами і ракетами».
«Майже кожне промислове місто і багато маленьких міст зазнали бомбардувань… До сьогодні центральні вулиці і міські квартали зберігають ознаки того, що сталося», - пише він в книзі «Творення сучасної Британії».
Ендрю Марр вказує, що страхітливі бомбардування у Європі були і до того, згадуючи наприклад іспанську Ґерніку та Роттердам в Нідерландах.
Але він наголошує, що бомбардування Британії «було першою в світі справді серйозною спробою змусити країну капітулювати, бомбардуючи цивільних, щоб зламати моральний дух країни».
В перші місяці німецьких бомбардувань загинули 43 000 цивільних британців, а загальна кількість цивільних жертв бомбардувань перевищує 60 тисяч.
Лише в Лондоні дах над головою внаслідок руйнувань вже в перші тижні втратив кожен шостий мешканець.
Цивільні ніде не вимагали капітуляції
Зараз, з відстані 82 років, британські джерела сходяться на тому, що з військової точки зору німецькі бомбардування британських міст не принесли результату, якого очевидно сподівалися в Берліні.
Авіарейди й обстріли не змогли змусити Британію до капітуляції, і плани німецького вторгнення на британські острови були відкладені.
Вони трусилися від страхітливих величезних вибухів. Але вони не вимагали компромісу, а тим більше капітуляції.Тім Лакгарст
Професор Даремського університету Тім Лакгарст, нагадуючи «уроки Блітцу», припускає, що бомбардування Росією українських міст також може мати протилежні для Москви результати.
Він нагадує, що на початку Другої Світової війни лише близька до Кремля Комуністична партія Великої Британії підтримувала пакт Сталіна з Гітлером і «вважала своїм завданням переконати британський робітничий клас у марності спротиву».
«На сторінках (комуністичної) газети Daily Worker поширювалися погляди, що брак бомбосховищ у бідних районах був наслідком цілеспрямованої упередженості проти робітничого класу», - нагадує історик кампанію комуністів за так званий «мир для народу».
Тім Лакгарст вважає, що подальший перебіг війни дав зрозуміти, що вплив німецьких бомбардувань мав такий самий вплив на моральний дух британського населення, яким був вплив британських авіарейдів на німецьке.
Різниця виявилася в тому, зауважує він, що зрештою в Другій Світовій війні від бомбардувань антигітлерівськими союзниками в Німеччині загинули до 600 000 німецьких цивільних.
«Як і британці на початку війни, згодом німці виходили зі своїх бомбосховищ шоковані і виснажені. Вони трусилися від страхітливих величезних вибухів. Але вони не вимагали компромісу, а тим більше капітуляції», - підкреслює історик.
Він подає також приклад американських масованих бомбардувань у В'єтнамі, які не похитнули готовність Північного В’єтнаму воювати і далі.
«Суровікін (російський командувач), якого також знають як «різника Сирії» постав перед подібною дилемою в Україні. Він має вирішити, чи звіряче бомбардування цивільних об'єктів справді допомагає меті Росії. Більш ймовірно, що це лише зміцнить вже і зараз палке бажання України чинити спротив», - вважає Тім Лакгарст.
Британський історик доходить висновку, що «війни не виграють самими лише бомбардуваннями. Для успіху агресор повинен взяти території. Зима для України буде важка, але якщо російські бомбардування не супроводжуватимуться активними діями на суходолі, то стратегія Суровікіна більше пояснюватиметься розпачем, а не стратегічною метою».
Дивіться також:
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Форум