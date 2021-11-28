Німеччина просить Конгрес США не накладати санкції на Північний потік-2 в інтересах України - AXIOS

Уряд Німеччини офіційно звернувся до конгресу США з проханням не запроваджувати санкції щодо Північного потоку-2, мовляв, це зашкодило б довірі до США і самій Україні, пише американське видання Axios. Видання оприлюднило документ із цим зверненням, який має позначку “засекречено”.

«Документ позначений як «неробочий», що є поширеною практикою в закритих дискусіях, в яких сторони прямо говорять про свої політичні позиції», – пише Axios.

Німецький уряд не підтвердив і не спростував справжність документа.

У ньому німецький уряд висловлює стурбованість, що санкції Конгресу США щодо російського газопроводу підірвали б спільні американсько-німецькі зусилля “підтримати Україну, європейську енергетичну безпеку і наші кліматичні зусилля”.

Німеччина посилається на спільну заяву Меркель та Байдена від 21 липня цього року щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" з обіцянками Україні. “Швидке виконання Спільної заяви є найкращим шляхом захистити інтереси України”, - мовиться у зверненні до Конгресу США.

“Ми стурбовані, що односторонні дії американського Конгресу підірвали б спільні зусилля і серйозно послабили б Трансатлантичний союз щодо Росії”, - мовиться у документі.

У ньому наведені причини, чому, на думку Німеччини, не варто запроваджувати санкції.

"Північний потік-2 наразі не є загрозою Україні до тих пір, поки забезпечений обгрунтований транзит газу". Мовляв, Спільна заява США та Німеччини дозволяє застосовувати тиск на Росію, щоб вона виконувати свої зобов'язання щодо постачання газу.

"Запуск “Північного потоку-2” є величезною можливістю для України трансформувати свій енергетичний сектор і диверсифікувати енергопостачання". Йдеться про обіцянку Німеччини та США підтримати інвестиції в “Зелений фонд України” на мільярд доларів, а також додатковий німецький грант на 175 мільйонів доларів, в разі запуску "Північного потоку-2".

Наступною причиною називають обіцянку Росії “не використовувати енергетику у якості зброї”

“Північний потік-2 не помякшив зовнішню політику Німеччини щодо Росії”, - заверняє німецький уряд і додає, що з часу нелегальної анексії Криму та російських дій у Східній Україні “Німеччина надіслала потужні сигнали Москві ... але зберегла відкриті канали діалогу".

"Санкції щодо союзника США були б перемогою для Путіна", мовляв вони б підірвали б довіру до США і “поставили б під загрозу досягнення Спільної заяви, включно з положенням про підтримку України”.

У документі також мовиться, що зростання цін на енергоресурси - “глобальне явище, і це не можна приписувати лише Росії”. Документ роз'яснює, що “Росія виконує всі зобов'язання з поставок, зокрема, угоду про транзит газу з Україною, але вона могла б робити більше. Нещодавні заяви Путіна про збільшення поставок до європейських газових сховищ - це крок у правильному напрямку”, - йдеться у документі, який оприлюднило видання Axios.

Видання додає, що радник українського президента Зеленського сказав їхнім журналістам, що Україна “шокована, засмучена і спантеличена” зусиллями Німеччини зберегти російський “найбільш небезпечний геополітичний проект”.

Представник Державного департаменту США, коментуючи документ для Axios, заявив, що збереження союзницьких відносин з Берліном і захист інтересів України не суперечать один одному, і Вашингтон має намір «найефективнішим чином» досягати досягнення обох цілей.

Наразі санкції Конгресу США щодо Північного потоку-2 передбачені у поправці в Оборонному бюджеті США-2021, який наразі перебуває у Конгресі.

Крім того, напередодні сенатор-демократ Роберт Менендес ініціював ще одну поправку із дуже жорсткими каскадними санкціями щодо Росії у випадку, якщо вона посилить наступ на Україну.

В матеріалі використані джерела Axios.

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