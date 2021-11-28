Німеччина просить Конгрес США не накладати санкції на Північний потік-2 в інтересах України - AXIOS

Уряд Німеччини офіційно звернувся до конгресу США з проханням не запроваджувати санкції щодо Північного потоку-2, мовляв, це зашкодило б довірі до США і самій Україні, пише американське видання Axios. Видання оприлюднило документ із цим зверненням, який має позначку “засекречено”.
«Документ позначений як «неробочий», що є поширеною практикою в закритих дискусіях, в яких сторони прямо говорять про свої політичні позиції», – пише Axios.
Німецький уряд не підтвердив і не спростував справжність документа.
У ньому німецький уряд висловлює стурбованість, що санкції Конгресу США щодо російського газопроводу підірвали б спільні американсько-німецькі зусилля “підтримати Україну, європейську енергетичну безпеку і наші кліматичні зусилля”.
Німеччина посилається на спільну заяву Меркель та Байдена від 21 липня цього року щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" з обіцянками Україні. “Швидке виконання Спільної заяви є найкращим шляхом захистити інтереси України”, - мовиться у зверненні до Конгресу США.
“Ми стурбовані, що односторонні дії американського Конгресу підірвали б спільні зусилля і серйозно послабили б Трансатлантичний союз щодо Росії”, - мовиться у документі.
У ньому наведені причини, чому, на думку Німеччини, не варто запроваджувати санкції.
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"Північний потік-2 наразі не є загрозою Україні до тих пір, поки забезпечений обгрунтований транзит газу". Мовляв, Спільна заява США та Німеччини дозволяє застосовувати тиск на Росію, щоб вона виконувати свої зобов'язання щодо постачання газу.
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"Запуск “Північного потоку-2” є величезною можливістю для України трансформувати свій енергетичний сектор і диверсифікувати енергопостачання". Йдеться про обіцянку Німеччини та США підтримати інвестиції в “Зелений фонд України” на мільярд доларів, а також додатковий німецький грант на 175 мільйонів доларів, в разі запуску "Північного потоку-2".
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Наступною причиною називають обіцянку Росії “не використовувати енергетику у якості зброї”
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“Північний потік-2 не помякшив зовнішню політику Німеччини щодо Росії”, - заверняє німецький уряд і додає, що з часу нелегальної анексії Криму та російських дій у Східній Україні “Німеччина надіслала потужні сигнали Москві ... але зберегла відкриті канали діалогу".
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"Санкції щодо союзника США були б перемогою для Путіна", мовляв вони б підірвали б довіру до США і “поставили б під загрозу досягнення Спільної заяви, включно з положенням про підтримку України”.
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У документі також мовиться, що зростання цін на енергоресурси - “глобальне явище, і це не можна приписувати лише Росії”. Документ роз'яснює, що “Росія виконує всі зобов'язання з поставок, зокрема, угоду про транзит газу з Україною, але вона могла б робити більше. Нещодавні заяви Путіна про збільшення поставок до європейських газових сховищ - це крок у правильному напрямку”, - йдеться у документі, який оприлюднило видання Axios.
Видання додає, що радник українського президента Зеленського сказав їхнім журналістам, що Україна “шокована, засмучена і спантеличена” зусиллями Німеччини зберегти російський “найбільш небезпечний геополітичний проект”.
Представник Державного департаменту США, коментуючи документ для Axios, заявив, що збереження союзницьких відносин з Берліном і захист інтересів України не суперечать один одному, і Вашингтон має намір «найефективнішим чином» досягати досягнення обох цілей.
Наразі санкції Конгресу США щодо Північного потоку-2 передбачені у поправці в Оборонному бюджеті США-2021, який наразі перебуває у Конгресі.
Крім того, напередодні сенатор-демократ Роберт Менендес ініціював ще одну поправку із дуже жорсткими каскадними санкціями щодо Росії у випадку, якщо вона посилить наступ на Україну.
В матеріалі використані джерела Axios.
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