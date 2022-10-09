Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України на 11 млн євро, - Spiegel

Німеччина готує новий пакет допомоги для України на 11 млн євро, в який входитиме тепла форма, намети та спорядження для ЗСУ. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

За інформацією Spiegel, в рамках допомоги Німеччина надасть 100 000 теплих нижніх курток, светрів та іншого зимового одягу, 100 наметів із підігрівом, а також мобільні генератори електроенергії і резервні набори харчування.

Spiegel повідомляє, що міністр оборони України Олексій Резніков у листі генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу наприкінці літа запросив в НАТО зимове спорядження для ЗСУ. Йшлось про зимову форму для 200 тисяч солдатів.

Нагадаємо, що виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Швидкого інструменту фінансування. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У соцмережевому дописі він подякував директорці-розпорядниці Фонду Крісталіні Георгієвій за підтримку.

Отриманий транш буде направлено на підтримку обороноздатності України, виплату пенсій та соціальних програм, а також для посилання стійкості нашої економіки, – заявляє прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.

Після початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала від МВФ 1,4 млрд дол в рамках програм швидкого фінансування.

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