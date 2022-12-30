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"Це і моя війна" - інтерв'ю з німецьким пожежником Нільcом Салом, який кілька місяців допомагав українським рятувальникам на Харківщині
Пожежник з німецького міста Нюрнберг, Нільc Сал уже кілька місяців допомагає українським пожежникам на війні. Нільс працює у Харкові, де разом із українськими рятувальниками гасить пожежі, спричинені російськими обстрілами. На війну вирішив поїхати під час своєї відпустки.
В інтерв'ю Голосу Америки Нільс розповідає, що його мотивувало взяти участь у війні, що ведеться на території чужої для нього країни.
Христина Шевченко, Голос Америки: Я знаю, що наприкінці цієї зими і напередодні російського вторгнення ви відпочивали у Таїланді. Що вас мотивувало покинути "райський куточок" і відправитись на війну?
Нільс Сал: Так, я був у Таїланді, у відпустці і планував залишатись там ще. Але я побачив у новинах, що відбувалося в Україні, особливо в Києві, я побачив багато людських страждань, і відчув, що з моєю кваліфікацією я не можу просто залишитися і дивитися. Мені потрібно щось робити. Тож я вирішив завершити тривалу відпустку і … поїхати в Україну.
Моя родина була трохи стурбована. Вони сказали, що мені, можливо, варто залишитися в ЄС і робити щось на кшталт водіння вантажівки, привозити якусь гуманітарну допомогу біженцям. Я вирішив не робити цього, бо цим й так багато людей займаються. Я побачив, що в Україні дуже потрібні рятувальні служби. Так у березні я приїхав у Харків, де долучився до місцевої команди рятувальників.
Х.Ш.: Коли ви відчули, що ви на справжній війні?
Н.С.: Коли я їхав через кордон в Україну, я відчував, що їду кудись, звідки мене все тіло відштовхує. Київ уже був звільнений, але Харків на той час був ще в облозі. І я бачив фотографії та новини, і знав, що це ніби гаряча точка бойових дій. Я відчував, що зараз не можу просто зупинитися й розвернутись назад. Отже, я повинен продовжувати.
В Харкові було багато обстрілів, щоночі були ракети і вибухи. Іноді детонації були дуже близько і я бачив білі спалахи вночі, чув як падають уламки. Водночас я трохи хвилювався, тому що я бачив, що багато людей, особливо на початку літа, поверталися до Харкова, і я бачив, що багато дітей також вже були там. У нас було багато викликів на пожежу, переважно в нічний час, і ці виклики були здебільшого на об’єкти цивільної інфраструктури. Так, видається, триває і зараз.
Отже, це були школи, які були складами їжі. Це були електростанції, а також лікарні та пожежна частина. Коли я їхав містом було багато зруйнованих будівель. Дуже помітно, що зруйновані були саме ті, що дуже нагадують міську інфраструктуру.
Х.Ш.: Чи боялися ви в якийсь момент, що помрете?
Н.С.: Не зовсім. Ймовірно, це може статися, але це залежить від того, як ви там себе поводите. Ми базувалися в масивній будівлі. Також якби ракети влучили в будівлю, то, ймовірно, влучили б з протилежного боку. Тож, ймовірно, не було б жертв. І ми досить повільно їхали з пожежної частини. Коли, наприклад, були якісь влучення вночі, ми не виїжджали відразу, ми чекали деякий час, на випадок, якщо ще буде друга ракета, а потім спокійно вже їхали. Я не був дуже наляканий, але, звичайно, завжди була думка, що щось може статися.
Х.Ш.: А як люди, які вас бачили в Україні сприймали той факт, що ви приїхали з Німеччини?
Н.С.: Звичайні люди у магазинах, коли дізнавались, що я приїхав з Німеччини, часом їм було важко стримати сльози. Але от мої співвітчизники до роботи в Україні стаивлись по-різному. Коли я повернувся з України, деякі з моїх близьких друзів, мого близького соціального оточення це дуже цінували, також українські біженці, наприклад, я виступав на сцені з промовою. Але, з іншого боку, у Німеччині також поширюється багато дезінформації, ймовірно, з Кремля. Пропаганда проти війни в Україні чи боротьби за свободу. Зазвичай, типовий кремлівський наратив, наратив, що це НАТО хотіло напасти і Росія просто захищається. Або що українці самі себе розстрілюють.
Х.Ш.: А навіщо вам ризикувати життям заради чужої країни, свободи?
Н.С.: Тому що для мене ця війна це щось спільне. Війна спрямована проти всього того, чого ми досягли після Другої світової війни, двох світових воєн і Голокосту, війна яка підриває Організацію Об’єднаних Націй, Загальну декларацію прав людини, а також загальну свободу, демократію, рівність. Ця війна не знає кордонів.
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Військова підтримка України - найшвидший шлях до миру, сказав Столтенберг DPA
30 грудня (Reuters) - Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу постачати більше зброї в Україну, йдеться в інтерв'ю, опублікованому в п'ятницю.
«Я закликаю союзників зробити більше. Це в наших інтересах безпеки — переконатися, що Україна переможе, а (президент Росії Володимир) Путін не переможе», — сказав Столтенберг німецькому інформаційному агентству DPA.
Він сказав, що, мабуть, ще важливіше, щоб Україна отримала достатньо боєприпасів для систем, які вже є, додавши, що потреба в боєприпасах і запасних частинах була «величезною».
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський у зверненні до групи західних лідерів попросив надати широкий спектр озброєнь і систем протиповітряної оборони, щоб допомогти зусиллям протистояти російському вторгненню.
Також минулого тижня Сполучені Штати оголосили про надання додаткової військової допомоги майже на 2 мільярди доларів, включаючи систему протиповітряної оборони Patriot, яка забезпечує захист від літаків, крилатих і балістичних ракет.
Столтенберг заявив DPA, що військова підтримка України є найшвидшим шляхом до миру.
“Відомо, що більшість воєн закінчуються за столом переговорів – ймовірно, ця війна також, – але ми знаємо, що Україна може досягти в цих переговорах невід’ємно залежить від військової ситуації”, – сказав він.
Росія вторглася в Україну 24 лютого в ході того, що Путін називає «спеціальною військовою операцією» проти того, що він вважає загрозою безпеці Росії.
Україна та її західні союзники засудили дії Росії як загарбницькі та імперські і запровадили санкції, щоб спробувати зірвати кампанію.
11-місячна війна призвела до загибелі десятків тисяч людей, вигнала мільйони з їхніх домівок, залишила міста в руїнах і потрясла світову економіку, підвищивши ціни на енергоносії та продукти харчування.
- Голос Америки
Розвідка Данії припускає вплив ліків на воєнні рішення Путіна
Військова розвідка Данії припускає, що побічні ефекти від ліків могли вплинути на рішення президента Росії Володимира Путіна вторгнутися в Україну повномасштабною війною.
В інтерв’ю виданню Berlingske керівник відділу аналізу Росії Служби військової розвідки Данії, якого видання з міркувань безпеки називає лише на ім'я Йоакім, розповідає, що манія величі та місяцеподібне обличчя є двома побічними ефектами гормонального лікування деяких форм раку.
"Не можу сказати напевне, але, гадаю, це вплинуло на його рішення, коли він розпочинав війну в Україні", - сказав віданню Йоакім.
Путін, іморвіно, відчував обидва побічні ефекти приблизно в той час, коли почалася війна в Україні. Стан російського президента може призвести до втрати ним влади, - вважають у Данії.
Berlingske таким чином озвучує версію, згідно з якою одним із факторів, що спровокували найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, ймовірно, були ліки, які в той час приймав російський президент. Це пояснило б, чому Путін іноді здається незграбним, коли сідає і хапається рукою за край столу.
Щодо подальших дій Росії, то усе залежить навіть не від ситуації на полі бою, а насамперед дуже пов'язано із особистим приниженням Путіна. “Путін терпіти не може виглядати слабким і приниженим, тому така комбінація факторів може бути небезпечною», — каже джерело видання у розвідці. Крім того, розвідники не бачать наразі ознак того, що Путіна можуть позбавити влади всередині самої Росії.
Натомість його підводить стан здоров’я. Ймовірно, кажуть у Данії, він не є смертельно хворим, але страждає від серйозного хронічного болю після лікування, кількох падінь і аварій. Тому він схильний сидіти і міцно хапатися за речі, - щоб полегшити біль. Російське розслідувальне видання “Проект” раніше припускало, що у Путіна міг бути рак щитовидної залози.
В липні директор ЦРУ Вільям Бернс коментував повідомлення про можливе погіршення здоров'я Путіна, зауважишвши, що доказів погіршення здоров'я немає. Путін виглядає "надто здоровим", пожартував тоді Бернс.
Кремль раніше заперечував повідомлення про поганий стан здоров'я Путіна.
Американка відтворила з імбирного печива розбитий росіянами Маріуполь. Відео
Американка кримськотатарського походження Веліда Кент сезон Різдвяних свят вже традиційно відзначає створенням захопливих конструкцій із імбирного печива. Цьогоріч вона вирішила відтворити із солодкої випічки один із найгіркіших наслідків російської війни – зруйнований Маріуполь.
- Голос Америки
США заявляють про “єдиного конкурента” - Китай, вказують на небезпечні маневри в регіоні
“КНР є нашим єдиним конкурентом, який має як намір змінити міжнародний порядок, так і все більше економічної, дипломатичної, військової та технологічної сили для досягнення цієї мети”, - так у Twitter відреагував заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател на ситуацію довкола Китаю.
Пател поширив також твіт держсекретаря США Ентоні Блінкена, який говорить про стратегію для відповіді на виклики від Китаю, що ґрунтується на “інвестуванні в основу нашої сили вдома, об’єднанні наших зусиль з партнерами та конкуренції з Китаєм, щоб ми могли захистити наші інтереси та бачення майбутнього”.
Минулого тижня китайський винищувач наблизився на 10 футів від військового літака США (близько 3 метрів) над Південно-Китайським морем, чим змусив його вдатися до маневру ухилення, щоб уникнути зіткнення в міжнародному повітряному просторі.
Інцидент стався після того, як Сполучені Штати назвали тенденцією все більш небезпечну поведінку китайських військових літаків.
Американські військові повідомляють, що китайський винищувач J-11 підійшов на критичну відстань до крила літака RC-135 ВПС США. Сполучені Штати звернулися з цього приводу до уряду КНР, пише Reuters.
Посольство Китаю у Вашингтоні не відразу відповіло на запит про коментар ЗМІ, повідомляє видання.
У минулому Китай заявляв, що присутність кораблів і літаків США у Південно-Китайському морі не сприяє миру. Військові літаки та кораблі США регулярно проводять операції спостереження та подорожують регіоном.
"Ми очікуємо, що всі країни в Індійсько-Тихоокеанському регіоні будуть використовувати міжнародний повітряний простір безпечно та відповідно до міжнародного права", - йдеться у заяві американських військових.
Як повідомляв Голос Америки, напруга в між США та Китаєм зростає. Китай претендує на великі ділянки Південно-Китайського моря, які перетинаються з виключними економічними зонами В'єтнаму, Малайзії, Брунею, Індонезії та Філіппін.
Крім того, й інші країни повідомляють про переслідування. У червні Міністерство оборони Австралії заявило, що китайський винищувач небезпечно перехопив австралійський військовий літак спостереження в районі Південно-Китайського моря, випустивши маленькі шматочки алюмінію, що потрапили в двигун австралійського літака. Того ж місяця збройні сили Канади звинуватили китайські військові літаки в переслідуванні патрульних літаків.
Відносини між Китаєм і США залишаються напруженими через питання Тайваню, дотримання прав людини в Китаї та його військову діяльністю в Південно-Китайському морі. Поїздка спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні викликала обурення Китаю, який розцінив це як спробу США втрутитися у його внутрішні справи. Згодом Китай розпочав військові навчання поблизу острова.
Активність китайської армії щодо Тайваню спостерігається після підписання президентом США Джо Байденом закону про оборонний бюджет США на 2023 рік, у якому передбачено 2 млрд доларів позик Тайваню для придбання американської зброї.
Тим часом представник Ради національної безпеки США заявив, що військова діяльність Китаю поблизу Тайваню є «дестабілізуючою, створює ризик прорахунків і підриває мир і стабільність в регіоні», повідомляє АР.
В статті використано матеріал АР, Reuters.
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