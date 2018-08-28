Меркель засудила демонстрації під гаслами проти біженців у місті Хемніц, де відбулися сутички

Кілька людей зазнали поранень у німецькому місті Хемніц внаслідок сутичок на демонстраціях, що відбувалися у неділю та в понеділок після повідомлень про загибель німця від рук сирійця та іракця.

Ми не терпітимемо таких незаконних зібрань і полювань на людей, які вирізняються зовнішністю...

Два підозрювані перебувають під арештом після смертельного поранення холодною зброєю 35-річного чоловіка під час групової бійки уночі в неділю на фестивалі.

Суперницькі демонстрації відображають гострі суперечки у Німеччині щодо іммігрантів та біженців у країні, яка 2015 року прийняла майже мільйон прохачів притулку.

Канцлер Анґела Меркель заявила, що влада не допустить вуличних самосудів. Заява прозвучала після повідомлень, що окремі групи переслідували іноземців на вулицях.

“Ми не терпітимемо таких незаконних зібрань і полювань на людей, які вирізняються зовнішністю, або інші за походженням, а також спроби поширювати ненависть”, - сказав журналістам Штеффен Зайберт, речник уряду Меркель.

Демонстрації почалися у неділю і тривали у понеділок, коли до центру міста біля пам’ятника Карлу Марксу сходилися групи людей під гаслами крайньо-правих політичних рухів, а також демонстранти, що називають себе антинацистами.

Крайньо-правих звинувачують у тому, що вони експлуатують трагічний інцидент з політичною метою, розпалюючи ненависть до іноземців.

Зранку 28 серпня поліція повідомила, що ніч з понеділка на вівторок минула спокійно.

Депутат парламенту від партії “Альтернатива для Німеччини” Маркус Фронтмаєр написав у Twitter: “Якщо держава більше не захищає громадян, тоді люди виходять на вулиці і захищаються...”

Представниця лівої групи у парламенті Мартіна Реннер також у Twitter заявила: “Жахливе вбивство, обставини якого ще неясні, використовується у найогидніший спосіб для влаштування расистських заворушень у місті Хемніц”.

Поліція повідомляє, що люди зазнали травм та каліцтв у понеділок, коли протилежні сторони кидали каміння і предмети.

Місто Хемніц, що називалося Карл Маркс Штадт, розташоване у східній частині Німеччини, яка десятки років перебувала під комуністичною владою НДР.

Демонстрації відбулися також у Дюссельдорфі.

Дивіться також: Ексклюзивне інтерв’ю з Куртом Волкером – про санкції, Суркова та Азовське море