Німецький аналітичний центр виступив з критикою "Північного потоку 2"

Ще один трубопровід через Балтійське море не потрібний, заявляє Німецький інститут економічних досліджень в аналітичному матеріалі, опублікованому в середу.

Уряд Німеччини підтримував втілення проекту російського газопроводу. Канцлер Анґела Меркель заявляла, що проект є виключно комерційними, однак, минулого місяця вона змінила тон, визнавши, що тут присутні також і політичні міркування. Минулого місяця Мекрель відзначила, що Україна мусить мати можливість продовжувати отримувати надходження від транзиту.

Через загалом прихильну позицію Німеччини до проекту “Північний потік 2”, критична аналітика від одного з провідних аналітичних центрів Німеччини привернула увагу експертів.

"Добре бачити гарний німецький аналіз, який вказує, що "Північний потік 2" є абсолютно непотрібним для енергобезпеки Німеччини і комерційно невигідним", - наголосив колишній високопосадовець Пентагону і директор американського Центру Байдена Майкл Карпентер в своєму повідомленні у Twitter.

"Північний потік 2" - це "політичний проект Кремля, щоб обійти Україну", переконаний Карпентер.

В своєму дослідженні німецький інститут наполягає, що проект є непотрібним і коштовним.

"Прогнози енергоспоживання, закладені в проект, особливо сценарій для ЄС, значно переоцінюють попит на природній газ в Німеччині та Європі. З точки зору пропозиції, прогалини в постачанні газу не виникнуть, якщо "Північний потік 2" не буде побудовано", - зазначають аналітики.

Прибутковість проекту викликала у аналітиків значні сумніви.

"Різні дослідження прибутковості також вказують, що проект може принести значні, можливо, мільярдні, збитки. Також невідомо наскільки "Північний потік 2" призведе до зростання цін для споживачів природного газу в Німеччині", - йдеться в дослідженні.

"Розрахунки прибутковості, наведені власником проекту, ймовірно, базуються на завищених припущеннях про обсяги споживання газу і ринкові ціни ... Найбільш ймовірно, споживачі природного газу в Німеччині муситимуть взяти участь в фінансуванні проекту", - наголошують дослідники.

Дивіться також: Північний потік 2: чи вдасться Кремлю пересварити Європу? Експертний погляд