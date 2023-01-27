Міністр фінансів США говорила про Україну під час візиту до Африки

Міністр фінансів США Дженет Єллен у суботу завершує 10-денний візит до Африки, який включав візити до Сенегалу, Замбії та Південної Африки.

Під час поїздки Єллен наголосила на важливості континенту, сказавши, що «стратегія Сполучених Штатів щодо Африки зосереджена навколо простого визнання: Африка формуватиме майбутнє світової економіки».

Минулого року адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про свою нову стратегію щодо країн Африки на південь від Сахари в серпні та провела саміт лідерів США та Африки в грудні.

Аналітики кажуть, що США збільшують взаємодію з Африкою після обмеженої уваги, яку вони приділяли континенту за президентства Дональда Трампа. Китай залишається провідним торговим партнером в регіоні і продовжує домінувати там економічно, тоді як Росія працює над зміцненням військових і дипломатичних зв’язків.

Єллен прибула невдовзі після візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Південної Африки, яка офіційно зайняла нейтральну позицію щодо війни в Україні та планує провести суперечливі спільні військово-морські навчання з Росією та Китаєм біля узбережжя міста Дурбан наступного місяця.

Боб Векеса, голова Африканського центру вивчення Сполучених Штатів у Йоганнесбурзі, сказав, що час візитів показує, що Росія та США намагаються привабити Африку.

"Чи випадково міністр закордонних справ Росії Лавров і міністр фінансів США Дженет Єллен здійснили свою африканську поїздку на початку року, збігаючись, фактично майже зустрівшись? – сказав Векеса. – На мій погляд, це не випадковість, оскільки йде велика геополітична битва, яка щойно загострилася протягом кількох місяців після першого вторгнення Росії в Україну».

Брукс Спектор, помічник редактора південноафриканської газети Daily Maverick і американський дипломат у відставці, повторив цю думку.

«Зараз конкуренція на африканському континенті між Росією та Сполученими Штатами, Китаєм і Сполученими Штатами значно помітніша та в багатьох відношеннях значно більша, ніж десятиліття або близько того тому, — сказав Спектор. – Звичайно, для Росії це виклик геополітичний і безпековий, тоді як для Китаю виклик переважно економічний і торговельно-орієнтований».

Єллен використала свою поїздку, щоб розкритикувати як Пекін, так і Москву. Її зауваження в Замбії про те, що Китай «перешкоджає» реструктуризації великого боргу країни викликали гнів Пекіна. Вона також звинувачує «жорстоку війну Росії» у підвищенні цін на енергоносії та спричиненні відсутності продовольчої безпеки в Африці.

США є третім за величиною торговим партнером Південної Африки. Єллен оголосила про створення нової спільної цільової групи, спрямованої на запобігання торгівлі дикими тваринами, пообіцяла збільшити торгівлю та інвестиції та похвалила країну за прагнення подолати поточну енергетичну кризу та залежність від вугілля, шляхом участі в програмі США «справедливий енергетичний перехід».

Але поки що під час свого візиту до Південної Африки Єллен, яка мала закриту зустріч із президентом Сірілом Рамафозою, утримувалася публічно від розмов про майбутні військово-морські навчання чи позицію Преторії щодо України.

Спектор сказав, що теми, які зазвичай не охоплюються міністром фінансів, швидше за все, з’являться «незалежно від брифа».

«Коли міністр Єллен прибула, у неї була ціла низка питань, які потрібно було вирішити, цілий ряд речей, деякі з яких виходили за межі більш звичайних тем, про які міністр фінансів могла поговорити, включаючи, що не дивно, російське вторгнення в Україну".

Коли міністр фінансів Південної Африки Енох Годонгвана зустрівся з Єллен у четвер, він зазначив, що її візит був «важливою подією», оскільки жоден міністр фінансів США не відвідував їх за вісім років.

На запитання, чи можна розглядати слова міністра як критику США за те, що вони ігнорують Африку, Девід Фельдманн, представник місії посольства США в Преторії, сказав Голосу Америки: «Ми направляємо вас до міністра фінансів Південної Африки за тлумаченням того, що він сказав."

Міністерство фінансів Південної Африки не відповіло на запит про коментар.

Щоб підкреслити важливість континенту, очікується, що цього року Африку відвідають і віце-президент США Камала Гарріс, і президент Байден.