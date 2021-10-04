Нобелівською премією з медицини відзначили вчених зі США за відкриття рецепторів температури та дотику

Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили двом вченим з США Девіду Джуліусу та Ардему Патапутіану "за відкриття рецепторів температури та дотику".

У Нобелівському комітеті відкриття вчених назвали "революційним" та таким, що "допомогли зрозуміти, як тепло, холод і механічна сила можуть ініціювати нервові імпульси, які дозволяють нам сприймати та адаптуватися до світу".

Премія з фізіології та медицини відкриває Нобелівський тиждень. Далі оголосять лауреатів у галузі фізики, хімії, літератури, миру та економіки. У 2021 році розмір нагороди складає 1,14 мільйонів доларів.

Нобелівську премію започатковано за заповітом шведського винахідника динаміту та бізнесмена Альфреда Нобеля. Її вручають з 1901 року.

Цього року, як і попереднього, через пандемію більшість урочистих заходів, пов’язаних з оголошенням лауреатів та врученням їм премій, скасовано.

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