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Закопати мільярди в землю: Чи буде добудований «Північний потік-2» і що це означатиме для України

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У четвер, 19 вересня, у Брюсселі відновляться тристоронні переговори між Україною, Росією і ЄС щодо укладання нового контракту про транзит російського газу до Європи. Чинний контракт на транзит газу з «Газпромом» закінчується 31-го грудня цього року. Україна, за підтримки ЄС, запропонувала Росії укласти контракт на 10 років, згідно з яким українська ГТС буде транспортувати 60 мільярдів кубометрів газу щороку, з можливістю додаткового транзиту 30 мільярдів кубометрів.

У Росії зацікавлені не зв’язувати себе довготерміновим контрактом, сподіваючись якомога швидше завершити будівництво газопроводів, які будуть постачати російський газ в Європу в обхід України, - «Північний потік-2» і «Турецький потік».

На сьогодні газопровід «Північний потік-2» побудований на понад 70%. Оператори проекту обіцяють, що роботи будуть завершені до кінця року, або на початку наступного.

Цей сценарій є малоймовірним, говорять учасники круглого столу, проведеного «Голосом Америки» на тему «Холодна зима - 2020? Як Україні перемогти Росію на газовому фронті»

«Хоча друга гілка «Турецького потоку» вже завершена, вона нікуди не йде, не йде на північ до Болгарії та Сербії. «Північний потік-2» не побудовано, і його затримають ще на півтора року, принаймні рішенням Данії використовувати південно-східний маршрут замість того, якому віддавав перевагу консорціум «Північний потік». Отже навряд чи до середини 2021 року, «Північний потік-2» буде побудовано», - говорить Маргарита Ассенова, дослідниця американського фонду Джеймстаун.

Едвард Чау
Едвард Чау

Навіть після його добудови, піде час на те, аби він запрацював, говорить Едвард Чау, дослідник центру стретагічних та міжнародних відносин.

«Щодо «Північного потоку-2», навіть після його добудови буде потрібно ще два роки, щоб його запустити. Для переміщення цього обсягу газу на європейський газовий ринок знадобляться з'єднання за межами Німеччини», - зазначає експерт.

Припинення використання української системи газопроводів не лише позбавляє Україну значних надходжень до бюджету – 3 мільярди доларів щороку - а й робить її вразливою. Як зазначали українські лідери, якщо Росії транзит газу через Україну стане непотрібним, вже нічого не стримає повномасштабної російської агресії. У той же час це робить країни ЄС менш зацікавленими в тому, щоб допомагати Україні її стримувати. У Росії спробують зробити цей процес незворотнім, говорить енергетичний експерт, а в минулому працівник TNK-BP, Ілля Заславський.

Ілля Заславський
Ілля Заславський

«Якщо буде дозволений «Північний потік-2», Україна просто не матиме коштів і підстав підтримувати ГТС. Деякі російські чиновники говорили, що вони хочуть її взагалі розібрати - компресорні станції, трубопроводи. Я припускаю, щойно росіяни отримують усі дозволи на «Північний потік-2», вони почнуть активно знищувати існуючий маршрут, щоб навіть можливості не було транспортувати газ через Україну», - каже він.

У консорціумі «Північний потік» побудову газогону пояснюють виключно економічними цілями: різким падінням видобутку газу в Європі, найкращою альтернативою чому, на їхню думку, є російський газ. Там стверджують, що «Північний потік 2» не загрожує енергетичній безпеці країн Східної Європи, а навпаки – її покращує та створює потужніший внутрішній ринок для всіх.

Втім цей маршрут може бути і не закінчений. Крім затримки через позицію Данії, великого вдару по цьому проекту нанесло нещодавнє рішення Верховного суду Європейського Союзу, яке зобов'язало наполовину скоротити постачання в Європу російського газу трубопроводом «Опал», що з'єднує газогін «Північний потік-1» з мережею газогонів Центральної та Західної Європи.

Маргарита Ассенова
Маргарита Ассенова

«Суд ухвалив рішення, що «Газпром» більше не може використовувати трубопровід «Опал» на 100%, що він має дотримувався європейського правила, кажучи, що вони можуть використовувати його лише на 50 %. Це означає, що «Північний потік-1» може використовуватися на 50%, як це було два роки том», - говорить Ассенова.

Таким чином, каже вона, в Україну може повернутися втрачений перед тим обсяг транзиту газу, 15 мільярдів кубометрів, який рухався через «Північний потік-1» Така ж логіка може бути застосована і щодо іншого трубопроводу, який будують, «Ягалу».

«А якими трубопроводами за таких умов піде газ з «Північного потоку-2»? Тепер їм потрібно побудувати ще два трубопроводи, щоб відповідати європейським нормам», - робить висновок дослідниця.

Останнім козирем в намаганнях зупинити будівництво «Північного потоку-2» можуть стати американські санкції. Прийнятий у 2017-му році закон «Протистояння противникам Америки шляхом санкцій», дав можливість Адміністрації США обмежувати джерела фінансування для побудови газогону.

У Конгресі обіцяють прийняти до кінця року законопроект, який запроваджує цільові санкції проти суден, які прокладають підводні трубопроводи для будівництва «Північного потоку-2».

«Я думаю, що США мають всі можливості зупинити будівництво газопроводу. Вони використають цей козир насамкінець, як це було у випадку з «Південним потоком». Вони чекають, коли європейці самі розберуться, чекають на рішення Данії щодо дозволів на «Північний потік-2», хочуть побачити дії Європейської Комісії», - говорить Заславський.

Карта Північного потоку
Карта Північного потоку

«Це не новина, що газопровідні проекти «Газпрому» не є комерційно життєздатними, - каже він. - І до останніх подій було зрозуміло, що цей трубопровід згубний для російського народу та російського бюджету. По суті, «Газпром» субсидував трубопроводи «Північний потік-1», тепер «Північний потік -2», до цього - «Блакитний потік», «Південний потік» і «Турецький потік» за рахунок російського бюджету за допомогою різноманітних податкових пільг, різних пільг з боку російського уряду та на користь багатьох інсайдерів навколо Путіна».

Це не вперше, нагадує Ассенова, коли Кремль закопує мільярди доларів в землю.

«Вартість «Південного потоку» була оцінена в 40 мільярдів. Важливо пам’ятати, що Путін часто помиляється в своїх розрахунках. Він прорахувався з «Південним потоком». Трубопровід не просунувся через санкції, фінансові неприємності з тогочасними цінами на нафту, а також через політичний та юридичний тиск з боку Євросоюзу», - розмірковує дослідниця.

«Є думка, що «Північний потік-2»може бути останнім великим газопроводом побудованим в Європі, - говорить Чау. - Ринкові умови та наявність світових поставок зрідженого газу роблять будівництво таких трубопроводів невиправданим. Зараз, може, ще є можливість для експорту газогонами до Китаю, але з точки зору майбутніх довгострокових дорогих проектів, які потребують тривалого часу, щоб окупитися, - «Північний потік» може стати кінцем епохи».

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В Конгресі США підтримка України «майже одностайна»: інтерв’ю з сенатором Джонсоном. Відео
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В Конгресі США підтримка України «майже одностайна»: інтерв’ю з сенатором Джонсоном. Відео

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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