У Європарламенті закликали скасувати запуск "Північного потоку-2" у разі нової агресії Росії проти України

Німецький депутат Манфред Вебер, що очолює провідну партію Європарламенту "Європейську народну партію", закликав не запускати в експлуатацію газопровід "Північний потік-2" у випадку нової агресії Росії проти України, пише Handelsblatt.

"Якщо Путін пустить у хід зброю, то газпроводу "Північний потік-2" - кінець. Введення в експлуатацію тоді повинно бути виключеним. Майбутній федеральний уряд має чітко це окреслити. Ситуація є випробуванням для НАТО та західної спільноти. Важливо, щоб НАТО дало зрозуміти, що дії Росії проти України дорого їй коштуватимуть", - сказав Вебер.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що у Білому домі підтвердили заплановану на вівторок 7 грудня розмову відеозв’язком між президентами Байденом та Путіним.

"Президент Байден підкреслить занепокоєння США щодо російських військових дій уздовж кордонів з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України", - йдеться в заяві Білого дому.

За повідомленнями ЗМІ, розвідка США дійшла висновку про наявність у Росії плані наступу на Україну із використанням 175 тисяч військових. У Кремлі у відповідь заявили, що США розгортає спецоперацію із нагнітання ситуації навколо України, вдаючись до провокативних дій та брехні.

У матеріалі використано джерела: Handelsblatt

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