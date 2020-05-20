Влада Нідерландів повідомила про можливу передачу COVID-19 від норки до людини

У працівника ферми, де розводять норок, була виявлена мутація вірусу COVID-19, подібна до тієї, що була раніше виявлена у тварини на цій фермі. Про це повідомила міністр сільського господарства Нідерландів Карола Шотен, пише EuroNews.

За її словами, це означає, що ймовірно відбулася передача вірусу від норки до людини.

COVID -19 був також виявлений у трьох з 11 котів на фермі.

«Виходячи із результатів нового дослідження інфікування COVID -19 на фермах, де розводять норок, виглядає ймовірним, що інфекція передалась від норки до людини. А також те, шо норки можуть мати COVID -19 без очевидних симптомів», - йдеться у листі, процитованому CNN.

Уряд повідомив про запровадження обов’язкового тестування норок на фермах. Не виключено, що вірус могли розносити і коти. COVID -19 був також виявлений у трьох з 11 котів на фермі.

«В рамках розслідування, рекомендується, щоб на фермах, де були виявлені інфіковані норки, коти не могли зайти у приміщення, де вони знаходяться, а також залишити територію ферми».

Також заборонено вивозити з цих ферм гній, пише EuroNews. За даними цього ЗМІ, уряд вважає, що ризик зараження людини від норки залишається надзвичайно малим.

Раніше COVID -19 був виявлений у тварин які перебували у контакті з людьми, зокрема в тигра у зоопарку в Нью-Йорку, але вважалося, що вірус передався від працівника зоопарку тигру.

Центри з контролю за профілактики захворювань США рекомендують власникам тварин утримувати їх від контакту з іншими тваринами та людьми, а якщо людина в родині захворіла на COVID -19, вона має ізолюватися не лише від інших членів родини, а й від свого домашнього улюбленця.

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