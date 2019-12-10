Чим не стали Нормандські переговори і які слова Путіна змусили Зеленського гірко усміхнутись – західні ЗМІ про зустріч у Парижі

Зустріч у Нормандському форматі, а також зустріч між президентами України та Росії, яка стала першою з часу обрання Володимира Зеленського президентом України, широко висвітлювали світові ЗМІ.

Переговори лише підкреслили різницю в позиціях сторін, пише Politico. Зеленський, який перед переговорами говорив українській пресі, що його метою є поспілкуватись з Путіним і відчути, чи є бажання "закінчити цю трагічну війну", справді зміг безпосередньо дізнатись, якою, з точки зору російського президента, має бути роль Росії у внутрішніх справах України – таку роль Путін ніколи б не потерпів від іншої держави, пише Politico.

"Під час прес-конференції Путін спокійно розповів про його наполягання на тому, щоб змінити Конституцію України", - зазначає видання. Путін сказав: "По-перше, ми говоримо про внесення змін до Конституції країни, щоб зафіксувати спеціальний статус Донбасу на постійній основі". Слова російського президента змусили Зеленського гірко усміхнутись, зауважує видання.

На цю фразу Путіна звернув увагу і співголова Європейської Ради із закордонних справ Карл Більдт.

"Путін вимагає змін до Конституції України. Чи не це він зазвичай називає втручанням у внутрішні справи суверенної країни?" – написав Більдт.

Зеленський зіграв внічию попри слабші карти

"Зеленський зіграв внічию попри слабші карти". Під таким заголовком вийшла стаття у The New York Times про зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії в Нормандському форматі в понеділок. Зустріч не стала повним домінуванням Путіна. Видання наводить слова президента Франції Еммануля Макрона, який відзначив розблокування мирного процесу, хоч і наголосив, що до миру ще далеко. "Ми не знайшли чарівної палички, або срібної кулі, але ми перезапустили мирний процес, - наводить видання слова Макрона, - дуже важливий позитивний крок вперед".

Результати п'яти годин переговорів вмістились менш ніж на дві сторінки



"Ввічливість превалювала" під час зустрічі, пише британська Independent, наголошуючи на відсутності значних проривів на переговорах в мирному процесі, а також з питань газопостачання. The WSJ також пише, що попри домовленості про подальше розведення військ та відведення військової техніки, значних результатів не було досягнуто. Результати п'яти годин переговорів вмістились менш ніж на дві сторінки, наголошує Politico.

Загалом переговори стали важливим етапом для розблокування мирного процесу, відзначили впливові американські видання, включаючи Fox News.

Відзначивши "хиткі кроки до миру" на переговорах, CNN. наголосило на питаннях, які точно залишились поза переговорами. Перше – повернення Криму, яке, не думку Росії, не є предметом переговорів. Друге – зняття європейських санкцій з Росії.

"Люди на сході України занадто довго чекають на мир, - йдеться в заяві міністра закордонних справ Німеччини Гейко Мааса. – Наразі немає причин змінювати санкції ЄС".

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