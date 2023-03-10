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Норвегія передасть Україні два комплекси NASAMS для захисту міст та критичної інфраструктури
Норвегія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS норвезько-американського виробництва, призначені для збивання цілей, які маневрують, на малих та середніх висотах, як то дронів, гелікоптерів, балістичних та крилатих ракет, літаків.
“Постачання ще двох вогневих одиниць значно покращить здатність України захищати свої міста та критичну інфраструктуру від російських ракетних атак. Норвегія також навчатиме український персонал обслуговуванню та експлуатації цих систем”, - мовиться на сайті норвезького уряду.
“Україна має критичну потребу захистити себе від ракетних атак, і Норвегія допоможе”, - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, який відвідав Київ у п'ятницю, 10 березня.
Один комплекс NASAMS має три пускові установи, кожна з яких містить до шести ракет. NASAMS мають американський радар і можуть стріляти по 72 цілях одночасно, повідомляє видання Army Recognition. Здебільшого в цих системах застосовуються ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть стріляти на відстань до 40 км і на висоту до 14 км.
З початку повномасштабного вторгнення США передали Україні вісім зенітно-ракетних систем NASAMS та боєприпаси до них. Ці комплекси розробили спільно норвезька компанія Kongsberg Defence and Aerospace та американська Raytheon Technologies.
Як пише видання Defence News, ці зенітно-ракетні комплекси в Україні мають замінити системи ППО російського виробництва, такі як С-300, які використовує Україна.
16 лютого цього року парламент Норвегії ухвалив багаторічну програму підтримки України імені Фрітьофа Нансена. Програма передбачає щорічне виділення на українські потреби впродовж 2023-2027 років допомоги на суму близько 1,6 мільярда доларів.
Фрітьоф Нансен - норвезький дипломат, вчений та полярний дослідник, який отримав Нобелівську премію миру за його гуманітарну допомогу Україні та Росії, аби запобігти голоду після Першої світової війни.
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Іран та Саудівська Аравія погодились, з допомогою Китаю, відновити дипломатичні стосунки
ДУБАЙ, Об’єднані Арабські Емірати (AP) — Іран і Саудівська Аравія в п’ятницю погодилися відновити дипломатичні відносини та відкрити посольства, після напруги у відносинах, що тривала сім років. Прорив у переговорах за посередництва Китаю, знижує ймовірність збройного конфлікту між суперниками на Близькому Сході — як напряму, так і в конфліктах в регіоні.
Угода, укладена цього тижня в Пекіні під час урочистого засідання Всекитайських зборів народних представників, є великою дипломатичною перемогою Китаю, оскільки арабські країни Перської затоки вважають, що Сполучені Штати виходять із Близького Сходу. Це також відбувається в той момент, коли дипломати намагаються покласти край довготривалій війні в Ємені, в якій залучені Іран і Саудівська Аравія.
Країни опублікували спільне комюніке щодо угоди з Китаєм, який був посередником. Раніше в п’ятницю президент Китаю Сі Цзіньпін отримав третій п'ятирічний термін на посаді.
Державні ЗМІ Ірану показали Алі Шамхані, секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану, з радником з питань національної безпеки Саудівської Аравії Мусаадом бін Мохаммедом аль-Айбаном і Ван Ї, найвищим дипломатом Китаю.
Спільна заява закликає відновити зв’язки та відкрити посольства «протягом максимум двох місяців». Також запланована зустріч міністрів закордонних справ.
На відео можна почути, як Ван «від щирого серця вітає» з «мудрістю» двох країн.
"Обидві сторони продемонстрували щирість", - сказав він. «Китай повністю підтримує цю угоду».
Організація Об'єднаних Націй привітала саудівсько-іранське зближення і подякувала Китаю за його роль. «Добросусідські відносини між Іраном і Саудівською Аравією мають важливе значення для стабільності в регіоні Перської затоки», — заявив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік журналістам у штаб-квартирі ООН.
Китай, який минулого місяця приймав президента Ірану Ебрагіма Раїсі, також є найбільшим покупцем саудівської нафти. Сі відвідав Ер-Ріяд у грудні для зустрічей із багатими на нафту арабськими країнами Перської затоки, які мають вирішальне значення для енергопостачання Китаю.
Іранське державне інформаційне агентство IRNA цитує Шамхані, який назвав переговори «чіткими, прозорими, всеосяжними та конструктивними».
«Усунення непорозумінь і орієнтація на майбутнє у відносинах між Тегераном і Ер-Ріядом безперечно призведе до покращення регіональної стабільності та безпеки, а також до посилення співпраці між країнами Перської затоки та світом ісламу для вирішення поточних викликів», — сказав Шамхані.
Аль-Айбан подякував Іраку та Оману за посередництво між Іраном і королівством, згідно з його коментарями, переданими державним Саудівським агентством преси.
“Хоча ми цінуємо те, що ми досягли, ми сподіваємося, що ми продовжуватимемо конструктивний діалог”, - сказав саудівський чиновник.
Між Іраном і Саудівською Аравією довгий час була висока напруга. Королівство розірвало відносини з Іраном у 2016 році після того, як протестувальники вторглися до дипломатичних установ Саудівської Аравії. Днями раніше Саудівська Аравія стратила відомого шиїтського священнослужителя разом із 46 іншими, що спровокувало демонстрації.
Це сталося, коли наслідний принц Мухаммед бін Салман, який тоді був депутатом, почав свій підхід до влади. Син короля Салмана, принц Мухаммед раніше порівнював верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї з Гітлером і погрожував ударом по Ірану.
З того часу США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди Ірану зі світовими державами в 2018 році. Після цього Іран звинувачують у серії атак, зокрема, у 2019 році в центрі нафтової промисловості Саудівської Аравії, тимчасове скорочення виробництва сирої нафти в королівстві вдвічі.
Хоча єменські повстанці-хусити, яких підтримує Іран, спочатку взяли на себе відповідальність за напад, західні країни та експерти звинуватили Тегеран. Іран заперечував напад, а також заперечував здійснення інших нападів, які пізніше приписали Ісламській Республіці.
Релігія також відіграє роль у цих відносинах. Саудівська Аравія, де знаходиться Кааба, перед якою мусульмани моляться п’ять разів на день, довгий час брала на себе роль провідної сунітської країни світу. Тим часом іранська теократія вважає себе захисником ісламської шиїтської меншини.
Обидві сили конкурують з інших питань, наприклад у заворушеннях і Лівані, у відбудові Іраку.
Лідер підтримуваного Іраном ліванського ополчення та політичної групи Хезболла Хасан Насралла назвав угоду «важливою подією», яка може «відкрити нові горизонти» в Лівані, Сирії та Ємені. Ірак, Оман і Об’єднані Арабські Емірати також високо оцінили угоду.
Крістіан Коутс Ульріксен, науковий співробітник Інституту Бейкера Університету Райса, який давно вивчає регіон, сказав, що Саудівська Аравія уклала угоду з Іраном після того, як Об’єднані Арабські Емірати досягли подібної домовленості з Тегераном.
«Зменшення напруженості та деескалація тривають протягом трьох років, і це було викликано визнанням Саудівською Аравією того, що без безумовної підтримки США вони не змогли продемонструвати свою владу проти Ірану та решти країн регіону", - сказав він.
Принц Мухаммед, який зараз зосереджений на масштабних будівельних проектах у себе вдома, ймовірно, також хоче нарешті вийти з війни в Ємені, додав Ульріксен.
"Нестабільність може завдати великої шкоди його планам", - сказав він.
Хусити захопили столицю Ємену, Сану, у 2014 році та змусили міжнародно визнаний уряд покинути Саудівську Аравію. У 2015 році очолювана Саудівською Аравією коаліція, озброєна американською зброєю та розвідувальними даними, вступила у війну на боці уряду Ємену у вигнанні. Роки безрезультатних боїв призвели до гуманітарної катастрофи та поставили найбіднішу країну арабського світу на межу голоду.
Шестимісячне припинення вогню, найдовше за час конфлікту в Ємені, закінчилося в жовтні, незважаючи на дипломатичні зусилля.
Перемовини розпочались, зокрема в Омані, який є давнім перемовником для Ірану і США. Дехто сподівався на угоду напередодні священного для мусульман місяця Рамадан, який починається пізніше в березні. Іран і Саудівська Аравія протягом останніх років проводили періодичні переговори, але не було зрозуміло, чи став Ємен поштовхом для цієї нової розрядки.
Речник єменських повстанців Мохамед Абдулсалам, здається, привітав угоду в заяві, яка також критикувала США та Ізраїль. «Регіон потребує повернення нормальних відносин між своїми країнами, за допомогою яких ісламське суспільство зможе відновити свою безпеку, втрачену в результаті іноземного втручання на чолі з сіоністами та американцями», — написав він в мережі.
Для Ізраїлю, який хотів нормалізувати відносини з Саудівською Аравією, незважаючи на те, що палестинці залишаються без власної держави, послаблення Ер-Ріядом напруженості з Іраном може ускладнити його власні регіональні розрахунки.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під внутрішнім політичним тиском пригрозив військовими діями проти іранської ядерної програми, оскільки вона наближається до рівня збройового рівня. Ер-Ріяд, який прагне миру з Тегераном, знімає з переговорів одного потенційного союзника для удару. У п'ятницю уряд Нетаньяху не прокоментував цю новину.
Однак залишається незрозумілим, що це означає для Америки. Хоча регіональні лідери довгий час розглядалися як гаранти енергетичної безпеки Близького Сходу, після хаотичного виведення з Афганістану в 2021 році регіональні лідери стали дедалі обережнішими щодо намірів Вашингтона. Державний департамент США не відразу відповів на запит про коментар.
Однак Білий дім непокоїть те, що саудівсько-іранська угода в Пекіні свідчить про зростання китайського впливу на Близькому Сході.
«Я б рішуче відкинув цю ідею, що ми відступаємо на Близькому Сході — далеко не так», — сказав представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.
Він додав: «Насправді ще невідомо, чи збираються іранці дотримуватися своєї сторони угоди. Це не режим, який зазвичай шанує своє слово».
Марк Дубовіц, голова Фонду захисту демократій, який виступає проти ядерної угоди з Іраном, сказав, що відновлення ірано-саудівських зв’язків за посередництва Китаю «це програш, програш, програш для американських інтересів», зазначивши: "Пекін обожнює вакуум".
Але Тріта Парсі з Інституту Квінсі, яка виступає за взаємодію з Іраном і підтримує ядерну угоду, назвала це «хорошою новиною для Близького Сходу, оскільки саудівсько-іранська напруженість є рушієм нестабільності». Вона додала, що «Китай став гравцем, який може вирішувати суперечки, а не просто продавати зброю конфліктуючим сторонам», зазначивши, що більш стабільний Близький Схід також вигідний США.
20 тисяч компаній та мільярди доларів у державний бюджет: українські біженці доводять свою ефективність у Польщі. Відео
20 тисяч нових компаній та мільярди доларів внеску в державний бюджет – такі результати першого року життя українських біженців у Польщі.
Історія Голодомору показує дієздатність українських жінок, і життєстійкість українців – лауреатка премії Конквеста Оксана Кісь
Дослідження про долю жінки і матері в часи Голодомору львівської історикині Оксани Кісь цього тижня було відзначено премією імені Роберта Конквеста за внесок у вивчення Голодомору. Цю премію, названу на честь видатного дослідника Голодомору, який відкрив цю українську трагедію для західного наукового світу, Науково-освітній консорціум Голодомору Канадського інституту українських студій Університету Альберти присуджує раз на два роки автору видатної статті, яка сприяє найбільш повному розумінню Голодомору.
Статтю «Жіночий досвід Голодомору: виклики та неоднозначність материнства», опубліковану в Journal of Genocide Research (2021), західні колеги-історики називають «новаторською», адже вона є однією з небагатьох, які досліджують досвід жінок під час Голодомору.
Норман Наймарк зі Стенфордського університету каже, що «вона зосереджується на українських матерях і дітях, а також на тому, як жінки зіткнулися з травматичними реаліями голодуючого села». Він каже, що її «порівняння з Голокостом і надзвичайними труднощами єврейських матерів у спробах прогодувати своїх дітей» створюють «цікаві та повчальні порівняння та контрасти з українським досвідом».
Доктор Кісь є авторкою двох книг, які вивчають специфічно жіночий досвід – традиційне життя, яке склалося на момент приходу тоталітарної системи на українські землі та виживання у найскладніших умовах тоталітарної системи: «Жінка в традиції української культури другої половини 19 – початку 20 століття» та «Українки в ГУЛАГУ: вижити означає перемоги». Остання книжка увійшла до списку тридцяти найважливіших українських книжок, виданих за часи незалежності, і отримала премію Translated Book Prize від Peterson Literary Fund у 2021 році.
Нині професорка Оксана Кісь викладає у Нью-Йорку у приватному університеті Нова школа. Там її і застав дзвінок кореспондентки «Голосу Америки» Наталки Чурікової, яка розпитувала дослідницю і про порівняння з Голокостом, і про те, що допомогло українським жінкам вижити та зберегти своїх дітей, і про те, чи допомагає цей досвід зараз, коли, за словами багатьох дослідників, кремлівська політика щодо українців повернулася до геноцидних практик.
Розмова була скорочена та відредагована для плинності та ясності.
Наталка Чурікова, «Голос Америки»: Пані Оксано, дослідники геноцидів переважно зосереджуються на своїй темі, рідко порівнюючи трагедії різних народів, але ваші колеги особливо відзначили, що ви знайшли цікаві паралелі між тим, що пережили українські жінки в час Голодомору у 1932-34 роках і тим, що пережили вже через 10 років після них єврейські жінки в час Голокосту у роки Другої світової війни. Про який досвід ідеться?
Оксана Кісь: Жіночі досвіди Голодомору дають нам велике поле для порівнянь і для паралелей з тим, що пережили єврейські жінки. Очевидно, що більшість досліджень геноцидів у світі були зорієнтовані в першу чергу на встановлення самого факту акту геноциду. І в Україні також зберігається ця тенденція – доведення в межах міжнародного законодавства, що Голодомор був цілеспрямованим актом геноциду українського народу.
Але для суспільства важливо не лише закріпити цей акт у правовому полі, а і зрозуміти та осмислити той досвід, через який довелося пройти мільйонам українців та українок, зазнавши при цьому величезних демографічних втрат – близько 4-х мільйонів людей.
Українські і єврейські жінки під час геноциду мали подібний досвід
Очікуючи наступу нацистів багато євреїв-чоловіків втікали і сподівались, що жінок і дітей нацисти не чіпатимуть, бо жінки з дітьми є "поза політикою"
Щодо порівнянь з Голокостом, то є кілька паралелей – українські села були оточені, з них не можна було вийти, як не можна було вийти з єврейських гетто, не кажучи вже про концентраційні табори. Тому жінки, які опинилися у цій пастці, були змушені покладатися лише на внутрішні ресурси, мусили навчитися пристосовувати.
Ще одна паралель у тому, що українське і єврейське суспільство в 1930-ті –1940-ві роки жило за правилами такого патріархату, де вважалося, що чоловік є головою родини та власником майна. Рішення щодо політичних і майнових питань ухвалював батько як голова родини, а жіночий голос не був вирішальний. Тому, очікуючи наступу нацистів багато євреїв-чоловіків втікали, залишаючи свої родини, і сподівались, що жінок і дітей нацисти не чіпатимуть, бо жінки з дітьми є «поза політикою».
На початок Великого голоду велика частина чоловіків або були заарештовані, або вбиті, або заслані, або ж втікали
В українському контексті відмова вступу до колгоспу, активна протидія примусовій колективізації в першу чергу розглядалась як рішення батька не вступати до колгоспів. Тому вони стали першими мішенями переслідувань і на початок Великого голоду велика частина чоловіків або були заарештовані, або вбиті, або заслані, або ж втікали, ховаючись у великих містах, переважно на шахтах Донбасу, на великих підприємствах.
Тим часом жінки, на яких традиційно покладалися обов’язки піклування про дітей і про старших членів сім'ї, мусили залишатися на місці. У спогадах очевидців Голодомору це дуже помітно, бо коли записували свідчення, залишилися тільки ті люди, які пережили Голодомор дітьми, або підлітками, і образ матерів у їхніх спогадах є дуже потужний – образ матері, яка залишилася з багатьма дітьми.
Спогади дітей про своїх матерів дають можливість побачити жінку активною суб'єкткою, яка не просто намагається «тягнути відповідальність», але активно бореться
І в Голокост, і в Голодомор, жінки виявлялися головними відповідальними за виживання своїх родин і їм доводилось вишукувати усі стратегії виживання, пристосування. Але також ми бачимо і практики спротиву – вони протидіяли примусовій колективізації, правовому свавіллю, з яким вони зіткнулися будучи позбавлені будь-яких прав.
Н.Ч.: Патріархальне суспільство відводить жінці пасивну роль, але в момент коли на жінці лежала відповідальність за вживання цілої родини, вона мусила проявляти чудеса кмітливості в тому, щоб знайти їжу, приховати, розподілити її між членами родини.
О.К.: Так, спогади жінок, або спогади дітей про своїх матерів дають можливість побачити жінку активною суб'єкткою, яка не просто намагається «тягнути відповідальність», але активно бореться.
Є свідчення про жіночі бунти, це – добре задокументоване явище, коли жінки об'єднувалися у великі групи, вимагаючи харчі для своїх родин, для своїх дітей, виступаючи з культурно легітимізованої позиції матері, яка повинна мати засоби для виконання цього обов'язку. Жінки здійснювали рейди на керівництво колгоспів, місцеві партійні осередки, вимагаючи їжі організовано. Жінки фізично намагалися боронити своє майно, своїх дітей, коли приходили так звані «буксирні бригади», так звані активісти, і жінки намагалися виганяти їх.
Також вони зверталися з листами до органів влади, шукаючи справедливості у вищого керівництва, до Григорія Петровського, одного з керівників тогочасної України. Це дивовижно, бо жінки у більшості були неписьменними і все-таки використовували цей інструмент, шукаючи когось, хто допоміг написати цього листа, сподіваючись на мізерний шанс врятувати свою родину.
Чимало жінок демонстрували величезну гуманність в тих умовах дегуманізації, коли людина була зведена до рівня тварини
Також використовувалося жіноче майно, так би мовити, з жіночої скрині: прикраси – кульчики, обручки, хрести - дорогий одяг з дорогих трканин, бо розкуркулювали саме заможні родини, і декому вдалося приховати це. І у спогадах говориться, що саме материні хустки, спідниці, чи обручки, які вимінювали на хліб, були основним ресурсом для виживання цих родин.
Також взаємодопомога – чимало жінок демонстрували величезну гуманність в тих умовах дегуманізації, коли людина була зведена до рівня тварини, намагаючись шукати засобів до виживання. Це – історії дітей, які розповідають, що моя матір ніколи не пожаліла сусідській дитині горнятка молока.
Бо щасливими були ті, кому вдалося зберегти корову. Вона була справжнім скарбом – корів тримали вдома, в житловому приміщенні, охороняючи як найбільший скарб. Бо корова рятувала життя, ті, хто мали корову, мали більше шансів. Ця жіноча солідарність, взаємна підтримка, також є, між іншим, характеристикою жіночої субкультури.
Будь-який травматичний досвід не можна розглядати як корисний, доки він не є осмислений
Н.Ч.: Чи це є ті риси культури, які передалися наступним поколінням? Бо сьогоднішні події, хочемо ми, чи ні, але сприймаються крізь призму минулого. Чи були якісь стратегії виживання, які були корисними?
О.К.: Я думаю що будь-який травматичний досвід не можна розглядати як корисний, доки він не є осмислений, проінтегрований до загальної історії нашої ідентичності. Але на жаль, впродовж десятиліть радянської влади ця тема була заборонена. І це тривале мовчання стало дуже токсичним, бо пережите змусило людей дуже суттєво змінити свої життєві стратегії, звички, уявлення щодо того, що є добро і зло, що правильно і неправильно.
Традиції взаємодопомоги, які колись існували в українських сільських громадах, були підірвані досвідом Голодомору
Такі поведінкові моделі передавалися з покоління в покоління і результати ми можемо спостерігати вже через кілька поколінь в українському суспільстві –це – шанобливе ставлення до їжі, зокрема до хліба. Це, я б сказала, сакральне сприйняття хліба, його не можна викинути, рештки їжі на тарілці не можна залишити. Це очевидно – травми голоду. Так само звичка тримати великі запаси їжі.
Є і соціально-психологічні наслідки, які пов'язані з тим, як громадяни ставляться один до одного – з довірою, чи з підозрою, чи готові вони до співпраці, чи воліють кожен рятувати сам себе як може. І ми знаємо, що традиції взаємодопомоги, які колись існували в українських сільських громадах, ці сільські толоки, вони значною мірою підірвані досвідом Голодомору. Бо люди були змушені врятувати своє життя за будь-яку ціну, і прояви людяності була радше винятком, ніж правилом.
І це переосмислення, над яким українці почали працювати відносно нещодавно, вже у 2000-ні роки. Це дуже болісний і складний процес, у якому потрібно вигоїти цю рану, «подолати це минуле», за словами Ярослава Грицака.
Значною мірою переосмисленню України українцями і себе як спільноти сприяла Революція Гідності і пробудження громадянської свідомості, активної громадянської позиції щодо відновлення оцих інституцій, які були притаманні українському суспільству.
Це – довіра, взаємодопомога, яка є суспільною цінністю, і це – те, що ми спостерігаємо зараз під час війни проти України. Ця війна відкрила величезний потенціал українського жіноцтва, готовність зробити свій внесок до спільного порятунку нашої держави, відстоювання тих цінностей, які для нас є важливими і значущими.
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