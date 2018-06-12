Норвегія запросить більше морпіхів США і розмістить їх ближче до кордону з РФ

Норвегія звернеться до Сполучених Штатів із запитом про подвоєння кількості піхотинців в країні.

Цей крок може підвищити напругу у стосунках зі східним сусідом Норвегії – Росією.

Уряд в Осло все більше непокоїть політика Росії після анексії Криму в 2014 році.

Наприкінці року, біля 330 морпіхів мають покинути Норвегію. На початку контингент прибув в січні 2017 року з метою проведення бойових навчань в зимових умовах, пише Reuters.

Це – перший іноземний військовий підрозділ, розташований в Норвегії, країні-учасниці НАТО, з часу Другої світової війни. Його розміщення викликало негативну реакцію Росії, де заявили про погіршення двосторонніх відносин.

Міністр закордонних справ Норвегії Айне Ерксен Сорейде сказала журналістам, що це рішення не означає створення постійної бази США в Норвегії, а також не спрямоване проти Росії.

«На норвезькій землі немає американських баз», - наголосила вона, додавши, що це рішення отримало широку підтримку парламенту.

Осло звернеться з проханням до Вашингтона надіслати 700 морських піхотинців, порівняно до 330, розміщених там сьогодні.

Ротація триватиме п’ять років, порівняно до початкового періоду ротацій у шість місяців в 2017 році.

До того ж, США хочуть побудувати інфраструктуру, яка прийматиме до чотирьох винищувачів США на базі у 65 кілометрів на південь від Осло. Це буде проведене в рамках Європейської ініціативи запевнення (European Reassurance Initiative), розпочатій після анексії Криму Росією в 2014 році.

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