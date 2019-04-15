"Нотр-Дам усієї Європи". Руйнування собору Паризької Богоматері коментують світові лідери

Світові лідери коментують пожежу у Соборі Паризької Богоматері, яка триває і супроводжується руйнацією будівлі закладеної ще у 12-му сторіччі і завершеної у 14-му. На момент написання даної статі вже відомо про руйнацію шпилю Собору.

"Нотр-Дам у Парижі - це Нотр-Дам цілої Європи. Ми всі сьогодні з Парижем", - твітує голова Європейської Ради Дональд Туск.

А президент США Дональд Трамп до того, як стало відомо про обвал частини будівлі, закликав чим скоріше вживати необхідних заходів до її порятунку.

"Жахливо спостерігати за потужною пожежею у Соборі Нотр-Дам у Парижі. Можливо, можна було би гасити пожежу з повітря. Необхідно негайно діяти", - тривожився президент США.

"Серце розривається від суму за парижан, побачивши пожежу Нотр-Дам. Молюся за безпеку усіх", - твітує перша леді США Меланія Трамп.

Між тим, як повідомляє інформаційна агенція AP, після обвалу шпиля вогнем охоплена уся будівля Собору.

Руйнівну пожежу коментує президент Франції Еммануель Макрон.

"Нотр-Дам у вогні. Це викликає емоції у цілої країни. Думками я з католиками та усіма французами. Як і всі мої співвітчизники, я засмучений видовищем пожежі, що заторкнула усіх нас", - повідомляє сторінка президента Франції у Twitter.

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