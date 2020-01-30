США розмістили нову ядерну боєголовку на підводному човні, в рамках стримування Росії, - Федерація американських вчених

Федерація Американських науковців повідомила, що ВМС США ввели у використання боєголовки з ядерним зарядом низької потужності W76-2 Trident. Ракету з таким зарядом було розміщено на підводному човні USS Tennessee, що виконував завдання патрулювання в Атлантичному океані наприкінці 2019 року, заявляє федерація на основі інформації від джерел в американському уряді.

Вперше про боєголовку було повідомлено в урядовому звіті про Ядерну боєготовність США 2018 року, де йшлось, що вона "допоможе протистояти будь-яким хибним уявленням про наявність слабкостей США в регіоні". В цьому описі мається на увазі протистояння Росії в сфері тактичної ядерної зброї, вважають американські науковці.

Звіт про ядерну боєготовність обґрунтував використання W76-2 в якості відповіді на те, що Росія, за повідомленнями, зменшила поріг першого застосування власної тактичної ядерної зброї в обмежених регіональних конфліктах, у випадку, якщо вона програватиме війну звичайною зброєю, зауважують науковці.

Ганс Крістенсен, директор ядерного проекту Федерації американських науковців заявив у коментарі для ЗМІ, що вчені отримали інформацію про розміщення нових боєголовок з розмов із поінформованими посадовцями США.

Пентагон відповів виданню NPR, що не коментує такі питання. "Підхід США – не надавати підтверджень, чи спростувань наявності, чи відсутності ядерної зброї загалом, чи в будь-якому конкретному місці".

Критики використання тактичної зброї заявляють, що це може змінити ставлення до ядерної зброї як до останнього заходу, і створити уявлення про припустимість її використання для ведення бойових дій.

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