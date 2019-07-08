ЄС планує оголосити новий пакет підтримки України на саміті в Києві

"Україна – пріоритетний партнер ЄС", - йдеться в заяві Директорату ЄС з політики сусідства з нагоди проведення 21-го саміту Україна-ЄС.

Конфлікт на сході України, втілення Мінських домовленостей, наслідки незаконної анексії Криму та Севастополя Росією, наступні кроки втілення угоди із зони вільної торгівлі між Україною та ЄС – такі питання планують обговорити на саміті, що відбувається в Києві в понеділок, повідомляється на сайті відомства Європейського Союзу, що опікується програмами сусідства.

Також протягом саміту буде оголошено про нову підтримку українських реформ в сфері децентралізації, подолання корупції, енергетиці, підтримці громадянського суспільства та розбудові Приазовського регіону, йдеться в заяві.

Саміт підкреслює потужні політичні та економічні зв'язки між Україною та ЄС, заявляють європейці.

Саміту передував візит Дональда Туска до Станиці Луганської.

"Трагедія на сході України продовжується з жахливими гуманітарними наслідками для місцевих мешканців, які потрапили до пастки російської війни".

Туск відзначив свої зустрічі з "хоробрими українськими солдатами, спостерігачами ОБСЄ та гуманітарними установами" і підкреслив, що Україна завжди може на нього розраховувати.

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