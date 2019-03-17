Нова Зеландія: вік жертв теракту в мечетях – від трьох до 77 років

Наймолодшій жертві теракту в мечетях новозеландського міста Крайстчерч було три роки, найстаршому – 77.

У списку жертв імена 44 чоловіків та жінок.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн сказала, що цей документ «неофіційний», оскільки ідентифікація жертв продовжується.

15 березня сталися напади на мечеть Аль-Нур у центральній частині міста Крайстчерч і на мечеть у передмісті. Унаслідок теракту загинули 50 людей, близько 40 отримали поранення, багато із них перебувають у тяжкому стані. Цей напад називають найкривавішим в історії Нової Зеландії.

Поліція заявила про затримання чотирьох людей. Серед них – австралієць Брентон Гаррісон Таррант. 16 березня йому висунули офіційне обвинувачення в убивстві й заарештували до 5 квітня без права застави.