Прем'єрка Нової Зеландії назвала два уроки для світу з війни Росії в Україні

Кампанія, за підтримки США, надає росіянам доступ до програмного забезпечення, щоб обійти цензуру, яку Москва застосовує, щоб заглушити голоси тих, хто виступає проти вторгнення Росії до України, повідомили AFP залучені групи.

Росія посилила обмеження на незалежні ЗМІ, після нападу на Україну в лютому, при цьому журналістам загрожує судове переслідування за критику вторгнення або навіть за те, що вони називають його війною.

Фонд відкритих технологій, який підтримує уряд США, надає гроші кільком американським компаніям, які безкоштовно надають віртуальні приватні мережі (VPN) мільйонам росіян, які потім можуть використовувати їх для відвідування веб-сайтів, заблокованих цензурою.

Традиційне програмне забезпечення VPN створює те, що фактично є приватним тунелем в Інтернеті для передачі даних, зазвичай в зашифрованому, захищеному від стеження вигляді. Їхнє використання в Росії значно зросло після вторгнення.

«Нашим інструментом в основному користуються люди, які намагаються отримати доступ до незалежних ЗМІ, тому фінансування OTF було абсолютно критичним», — сказав речник Lantern, однієї із залучених компаній.

Технічні фірми Psiphon і nthLink також надають людям у Росії складні програми для боротьби з цензурою. За оцінками OTF, близько чотирьох мільйонів користувачів у Росії отримали VPN від цих фірм.

За словами старшого радника компанії Дірка Роденбурга, у Psiphon різко зросла кількість російських користувачів, з приблизно 48 000 на день до вторгнення 24 лютого, до понад мільйона на день до середини березня.

Він додав, що інструменти фірми російською мовою щодня використовують в середньому близько 1,5 мільйона користувачів.

Хоча деякі, як і керівництво України, закликають відключити Росію від Інтернету, інші відзначають, що доступ є ключовим для опозиційних груп.

«Росіянам дуже важливо бути підключеними до всесвітньої мережі, щоб підтримувати опір», — сказала Наталія Крапіва, технічний юрисконсульт правозахисної групи Access Now, яка не бере участі в OTF.

"Втілюються різноманітні ініціативи, і щоб підтримувати їх, потрібен Інтернет, оскільки ви не можете зібратися особисто або тому, що активісти розкидані по всьому світу", - додала вона.

Підтримувати роботу та доступність VPN було відносно просто на початку війни, сказав Лукас, речник Lantern, який говорив за умови використання лише імені.

"Вони не були готові нічого блокувати, - сказав Лукас. - З часом Росія навчилася блокувати прості речі, але Lantern і Psiphon все ще працюють”.

Урок із Китаю та М’янми

Цензори намагаються відключити програмне забезпечення VPN від серверів, на які вони покладаються, або перешкодити людям отримати доступ до веб-сайтів, де можна завантажити такі додатки.

Як наслідок, придушення свободи Інтернету зазвичай призводить до того, що люди діляться мережами VPN за допомогою партизанської тактики, як-от радіомовлення.

Однак такі групи, як Lantern, використовують такі методи, як приховування інсталяторів VPN на онлайн-платформах, які є надто важливими для блокування урядом, і створення мережі, щоб користувачі могли ділитися технологіями з іншими, сказав Лукас.

"Lantern і Psiphon відрізняються тим, що ми робимо значно більш складні речі, щоб приховати наш трафік і уникнути виявлення наших серверів", - сказав він.

Люди в Росії отримують вигоду від того, що виробники VPN вдосконалюють свої інструменти, одночасно борючись із цензурою в таких країнах, як Китай і М’янма.

"Близько двох років тому був момент, коли Китай дійсно підвищив ставки у грі і збільшив тривалість блокування", - сказав Лукас.

"Ми значно підняли рівень нашої гри", - додав він.

Фінансування уряду США, надане через OTF, було важливим для операцій, оскільки витрати виробників VPN у Росії зросли, а дохід зник, через санкції та вихід компаній з країни.

OTF каже, що зазвичай витрачає 3-4 мільйони доларів на рік на фінансування VPN, але ця цифра зросла, через цензуру в Росії.

Psiphon отримує фінансування від уряду США вже понад 14 років, причому гроші, зазвичай, йдуть на вдосконалення інструментів протидії новим тактикам, які використовують авторитарні режими, повідомили AFP в компанії.

Незважаючи на зусилля, спрямовані на те, щоб отримати технологію VPN для тих, хто цього хоче, багато людей досі не мають доступу.

“Використання віртуальних приватних мереж та інших методів значно зросло в Росії, але все ще охоплює лише невеликий відсоток населення”, — сказав AFP Крапіва з Access Now.