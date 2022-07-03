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- Голос Америки
Прем'єрка Нової Зеландії назвала два уроки для світу з війни Росії в Україні
"Світовий порядок заснований на правилах буде захищено". Такий урок прем'єрка Нової Зеландії Ясінда Ардерн хоче, щоб світ засвоїв "із незаконного та невиправданого вторгнення [Росії] до України". Про це Ардерн сказала у виступі в британському аналітичному центрі Четем Хаус в суботу.
"Навіть якщо наші міжнародні установи не так швидко відповідають і реагують, як нам би хотілось, важливо продемонструвати, що ми маємо широку відповідь, включаючи санкції та підтримку України", - додала вона.
Ще один урок, вказала Ардерн стосується світу а також безпосередньо Індо-Тихоокеанського регіону і полягає в тому, щоб якомога більше використовувати дипломатію і запобігати конфліктам.
"Урок війни в Україні - в тому, що війна спостошує і ніколи не є відповіддю", - додала посадовиця.
Минулого тижня Ардерн провела телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Зеленський подякував Ардерн за підтримку України, повідомили в Офісі Зеленського. Попри запрошення Зеленського, Ардерн не змогла відвідати Україну під час свого європейського турне цього тижня.
В Україні з візитом наразі перебуває інший предстваник регіону - прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Під час свого перебування він заявив про виділення додаткових 100 млн дол. підтримки України а також військового обладнання.
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США фінансують програмне забезпечення, щоб росіяни могли обходити цензуру
Кампанія, за підтримки США, надає росіянам доступ до програмного забезпечення, щоб обійти цензуру, яку Москва застосовує, щоб заглушити голоси тих, хто виступає проти вторгнення Росії до України, повідомили AFP залучені групи.
Росія посилила обмеження на незалежні ЗМІ, після нападу на Україну в лютому, при цьому журналістам загрожує судове переслідування за критику вторгнення або навіть за те, що вони називають його війною.
Фонд відкритих технологій, який підтримує уряд США, надає гроші кільком американським компаніям, які безкоштовно надають віртуальні приватні мережі (VPN) мільйонам росіян, які потім можуть використовувати їх для відвідування веб-сайтів, заблокованих цензурою.
Традиційне програмне забезпечення VPN створює те, що фактично є приватним тунелем в Інтернеті для передачі даних, зазвичай в зашифрованому, захищеному від стеження вигляді. Їхнє використання в Росії значно зросло після вторгнення.
«Нашим інструментом в основному користуються люди, які намагаються отримати доступ до незалежних ЗМІ, тому фінансування OTF було абсолютно критичним», — сказав речник Lantern, однієї із залучених компаній.
Технічні фірми Psiphon і nthLink також надають людям у Росії складні програми для боротьби з цензурою. За оцінками OTF, близько чотирьох мільйонів користувачів у Росії отримали VPN від цих фірм.
За словами старшого радника компанії Дірка Роденбурга, у Psiphon різко зросла кількість російських користувачів, з приблизно 48 000 на день до вторгнення 24 лютого, до понад мільйона на день до середини березня.
Він додав, що інструменти фірми російською мовою щодня використовують в середньому близько 1,5 мільйона користувачів.
Хоча деякі, як і керівництво України, закликають відключити Росію від Інтернету, інші відзначають, що доступ є ключовим для опозиційних груп.
«Росіянам дуже важливо бути підключеними до всесвітньої мережі, щоб підтримувати опір», — сказала Наталія Крапіва, технічний юрисконсульт правозахисної групи Access Now, яка не бере участі в OTF.
"Втілюються різноманітні ініціативи, і щоб підтримувати їх, потрібен Інтернет, оскільки ви не можете зібратися особисто або тому, що активісти розкидані по всьому світу", - додала вона.
Підтримувати роботу та доступність VPN було відносно просто на початку війни, сказав Лукас, речник Lantern, який говорив за умови використання лише імені.
"Вони не були готові нічого блокувати, - сказав Лукас. - З часом Росія навчилася блокувати прості речі, але Lantern і Psiphon все ще працюють”.
Урок із Китаю та М’янми
Цензори намагаються відключити програмне забезпечення VPN від серверів, на які вони покладаються, або перешкодити людям отримати доступ до веб-сайтів, де можна завантажити такі додатки.
Як наслідок, придушення свободи Інтернету зазвичай призводить до того, що люди діляться мережами VPN за допомогою партизанської тактики, як-от радіомовлення.
Однак такі групи, як Lantern, використовують такі методи, як приховування інсталяторів VPN на онлайн-платформах, які є надто важливими для блокування урядом, і створення мережі, щоб користувачі могли ділитися технологіями з іншими, сказав Лукас.
"Lantern і Psiphon відрізняються тим, що ми робимо значно більш складні речі, щоб приховати наш трафік і уникнути виявлення наших серверів", - сказав він.
Люди в Росії отримують вигоду від того, що виробники VPN вдосконалюють свої інструменти, одночасно борючись із цензурою в таких країнах, як Китай і М’янма.
"Близько двох років тому був момент, коли Китай дійсно підвищив ставки у грі і збільшив тривалість блокування", - сказав Лукас.
"Ми значно підняли рівень нашої гри", - додав він.
Фінансування уряду США, надане через OTF, було важливим для операцій, оскільки витрати виробників VPN у Росії зросли, а дохід зник, через санкції та вихід компаній з країни.
OTF каже, що зазвичай витрачає 3-4 мільйони доларів на рік на фінансування VPN, але ця цифра зросла, через цензуру в Росії.
Psiphon отримує фінансування від уряду США вже понад 14 років, причому гроші, зазвичай, йдуть на вдосконалення інструментів протидії новим тактикам, які використовують авторитарні режими, повідомили AFP в компанії.
Незважаючи на зусилля, спрямовані на те, щоб отримати технологію VPN для тих, хто цього хоче, багато людей досі не мають доступу.
“Використання віртуальних приватних мереж та інших методів значно зросло в Росії, але все ще охоплює лише невеликий відсоток населення”, — сказав AFP Крапіва з Access Now.
- Голос Америки
Лукашенко заявив, що повністю підтримує російський напад на Україну
Олександр Лукашенко заявив, що повністю підтримує російський напад на Україну та є союзником Росії у війні проти України, яку він, як і президент Росії Володмир Путін називає «спецоперацією».
«Наша участь у спецоперації мною визначена давно. Першого дня початку цієї операції, коли я сказав, згадайте: ми нікому не дозволимо стріляти в спину російській людині», – сказав Лукашенко, виступаючи 3 липня з нагоди Дня незалежності Білорусі.
«Ми – єдина країна, яка підтримує Росію у цій боротьбі. А скільки країн з того боку? Майже півсотні, що фактично воюють проти Росії в Україні. Щось не складається баланс. І взагалі ті, хто нам дорікає, ви що, не знали, що у нас найтісніший союз із Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу – Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи... І що, вони не знали, що у нас створене вже давно у союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали. То чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у «спецоперації» визначена мною давно», – сказав Лукашенко, згідно з текстом промови, опублікованій на сайті президента Білорусі.
У суботу він звинуватив Україну в ракетних обстрілах військових об'єктів на території Білорусі і повідомив, що білоруські системи ППО на початку цього тижня збили українські ракети, спрямовані на Білорусь.
Не надавши жодних доказів нападу, у якому він звинуватив Україну, Лукашенко назвав цей акт «провокацією».
«Слава Богу, зенітним системам «Панцир» вдалося перехопити всі ракети, запущені Збройними силами України», – сказав Лукашенко в коментарях, які з’явилися на його президентському сайті в суботу, 2 липня.
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що «білоруська земля та повітряний простір знову використовуються Росією для вчинення воєнних злочинів в Україні».
Про це вона написала у Twitter 27 червня, де також опублікувала відеозвернення до Ради Безпеки ООН з закликом «скликати термінову нараду», щоб розглянути питання про «законність використання Білорусі для нападу на Україну і порушення без'ядерного статусу».
«Ми продовжуємо підтримувати всіх, хто бореться за свободу та мир», – заявила білоруська опозиціонерка.
Президент України Володимир Зеленський 26 червня звернувся до громадян Білорусі, яких, за його словами, зараз «втягують у війну – навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці».
За даними української розвідки, Росія планує нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі, зокрема запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі у Гомельській області, що межує з Україною.
Головне управління розвідки заявило 1 липня, що загроза вторгнення білоруської армії в Україну зберігається, але «наразі прямий військовий наступ з Білорусі є малоймовірним».
Білорусь не є безпосереднім учасником війни Росії проти Україні, але вона надає свою територію для використання російськими військами для повномасштабного наступу на Україну, яке почалося 24 лютого.
- Голос Америки
Росія планує фейковий референдум, щоб приєднати Херсонщину до своєї території – британська розвідка
Росія, ймовірно, до осені цього року проведе сфальсифікований референдум, щоб приєднати Херсонську область України до своєї території, повідомляє в неділю міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному розвідувальному звіті.
У звіті мовиться, що військова адміністрація, встановлена Москвою, підтвердила плани проведення такого референдуму, тож міністерство оборони Британії вважає на цій підставі, що, ймовірно, Росія саме шляхом «псевдоконституційного голосування», намагатиметься узаконити свій контроль над регіоном.
Раніше у відео, опублікованому в Telegram, представник окупаційної влади Херсона Кирило Стремоусов підтвердив план провести референдум і сказав: «Так, ми готуємося до референдуму – і ми його проведемо».
У звіті британської розвідки мовиться, що 28 червня 2022 рокуросійські окупаційні сили заарештували обраного міського голову Херсона Ігоря Колихаєва, ймовірно, намагаючись придушити опір окупації. Проте на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір, мовиться у твіттер-повідомленні Міністерства оборони Британії.
Тим часом, речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що російські сили скупчилися в центрі Херсона та у селі Верхній Рогачик на Херсонщині, передає агентство Уніан. За його словами, «у Верхній Рогачик зайшла велика кількість російської техніки», а російські військові «оселилися в центрі – у будівлі поліції, суду та багатьох інших будинках».
За словами Братчука, окупаційні військові «обшукують вибірково перехожих» та концентруються на головних вулицях міста – це, на його думку, сигналізує, що російські окупаційні війська «бояться і готуються до наступу ЗСУ».
Також Братчук повідомив, що «російські дезертири намагаються терміново покинути окремі райони Херсонщини через Арабатську стрілку до Криму».
- Голос Америки
Байден закликав заправки знизити ціни на бензин "в час війни і світових потрясінь"
"Знизьте ціни". З таким закликом звернувся президент США Джо Байден до компаній, які керують автозавравками. "Знизьте ціни, які ви отримуєте на заправках, щоб відобразити витрати, які ви сплачуєте за товар. Зробіть це негайно", - йдеться у дописі президента США у суботу.
"Це час війни та глобальних потрясінь", - додав Байден, який пов'язує зростання цін на бензин у США з путінською війною в Україні.
Американський мільярдер та друга за багатством людина у США, Джефф Безос, різко відреагував на твіт Байдена і назвав його, "Глибоким нерозумінням ринкової динаміки", або "невірною вказівкою".
В неділю координатор стратегічної комунікації Білого дому Джон Кірбі у ремарках на каналі Fox заявив, що твіт Байдена покликаний об'єднати зусилля задля зниження цін. "Якщо всі співпрацюватимуть із цього питання, - вказав Кірбі, - ми зможемо знизити ціни щонайменше на долар на галоні і він дуже тяжко працює, щоб це зробити, бо він знає, як високі ціни на бензин впливають на американські домогосподарства".
Під час саміту НАТО в Мадриді цього тижня Байден заявив пресі, що американці сплачуватимуть високі ціни на бензин "скільки буде потрібно", щоб накладати витрати на Росію через війну в Україні. "Стільки, скільки буде потрібно, щоб Росія не змогла подолати Україну і рухатись далі", - сказав Байден, відповідаючи на питання про те, "скільки американським водіям та водіям у світі потрібно буде платити за цю війну".
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