Нове "шкільне" перемир'я на Донбасі. Чи надовго?

"Тристороння контактна група та представники окремих регіонів Донецької і Луганської областей, у світлі підтримки, висловленої лідерами Нормандської четвірки 22 серпня 2017 року, ще раз вислювлюють свою підтримку постійному припиненню вогню з нагоди початку шкільного року, починаючи з опівночі 25 серпня 2017 року", - йдеться в заяві спеціального представника ОБСЄ у тристоронній контактній групі посла Мартіна Сайдіка.

"Лідери Нормандського формату погодились з припиненням вогню в українсько-російському конфлікті на Донбасі. Сподіваюсь, але попередні припинення вогню не є багатообіцяючими", - пише в Twitter колишній посол США в Україні та експерт Brookings Institution Стівен Пайфер.

"Ще одне "шкільне" постійне перемир'я оголошене в Східній Україні з 00:00 25 серпня - але чи протримається воно?", - запитує журналіст Майкл Боцюрків.

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан привітав перемир'я і наголосив на тому, що пройшло майже три роки з часу підписання Мінського протоколу та меморандуму. "Ці документи наголошують на надзвичайній важливості припинення вогню і проведення додаткових заходів, які б зробили припинення вогню тривалим. Це включає утримання позицій і заборону наступальних дій", - йдеться в заяві.

"Задля моніторингу, всі сторони забезпечать безпечний доступ спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по всій території України, у відповідності до мандату", - заявив Сайдік.

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