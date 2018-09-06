Нові американські санкції планують спрямувати проти російських олігархів і суверенного боргу Росії

Американські законодавці обговорюють можливі нові санкції проти Росії за її втручання у вибори в США та інші міжнародні дії Москви. Ймовірно, ці санкції будуть спрямовані проти суверенного боргу Росії та російських олігархів. Про це повідомляє Reuters.

"Суверенний борг та більша орієнтація на олігархів – дві сфери (для впровадження санкцій – ред. ГА), які, як видається, мають широку підтримку", - заявив під час слухань 6 вересня голова Банківського комітету Сенату сенатор-республіканець Майк Крепо (Mike Crapo).

Суверенний борг та більша орієнтація на олігархів – дві сфери (для впровадження санкцій – ред. ГА), які, як видається, мають широку підтримку

Слухання у четвер було другим із трьох слухань банківського комітету, присвячених санкціям проти Росії. Слухання були заплановані після того, як президент Трамп відмовився на липневій зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним публічно засудити Росію за втручання у американські президентські вибори в 2016 році.

Під тиском ймовірності нових санкцій, пов'язаних із звинуваченнями проти Росії в отруєнні у Солсбері, у четвер російський рубль впав до найслабшого рівня за два з половиною роки.

"Сполучені Штати мусять напрацювати і чітко повідомити росіянам, що у нас є варіант посилення санкцій", - заявив Деніел Фрід, колишній координатор санкційної політики Державного департаменту на слуханнях в Банківському комітеті Сенату США.

Під час слухань присвячених розробці нового пакету санкцій проти Росії, Фрід запропонував посилити як санкції спрямовані проти окремих галузей російської економіки, так і проти найближчого оточення Путіна.

"Вони (санкції – ГА) можуть бути двох типів: санкції, що інтенсифікуються, і які націлені на фінансову сферу, енергетику, оборону, технології подвійного використання і кіберсектор, а також особисті санкції проти осіб наближених до Путіна", - вважає посадовець.

Сполучені Штати мусять напрацювати і чітко повідомити росіянам, що у нас є варіант посилення санкцій

Серед секторальних санкцій, Фрід побачив можливості для посилення санкцій в фінансовій сфері та кіберсекторі."Фінансові санкції можуть передбачати кроки проти нових випусків суверенного боргу Росії. Щодо кібер, ми маємо переслідувати російських зловмисників та їхні джерела фінансування та відмовити у експорті відповідних технологій".

Нові санкції в сфері енергетики, на думку Фріда, мають насамперед стосуватись нових проектів в сфері нафтовидобутку, а от теперішній нафтовидобуток не варто обмежувати, щоб не спричинити зростання цін на нафту. "Думаю, що США не варто чіпати існуючий видобуток та переробку. Якщо ми це зробимо, це може спричинити паніку на ринках, у результаті чого зростуть ціни та вартість активів, і це, навпаки, піде на користь режиму Путіна", - наголосив він.

Нові санкції можуть включати "заборону експорту в Росію екзотичних технологій фрекінгу, або всіх передових технологій для нових проектів з видобутку нафти, переконаний Фрід.

Слухання проводяться в рамках доопрацювання законопроекту, внесеного на розгляд Сенату в січні сенатором від Демократичної партії Ван Голленом та сенатором-республіканцем Марко Рубіо. Законопроект передбачає запровадження нового пакету санкцій проти Росії.

Думаю, що США не варто чіпати існуючий видобуток та переробку. Якщо ми це зробимо, це може спричинити паніку на ринках, у результаті чого зростуть ціни та вартість активів, і це, навпаки, піде на користь режиму Путіна

Колишній посол США до Росії Майкл Макфол, виступаючи на слуханнях в свою чергу, заявив, що законопроект може бути дуже ефективним, адже містить положення про те, що санкції буде оголошено заздалегідь. Це, на думку політика, дозволить оточенню Путіна переконати його не робити тих, чи інших кроків.

"Мені дуже подобаються формулювання законопроекту про нові санкції, - заявляє Макфол. - В рамках цього закону можна оголосити про запровадження нових санкцій, зокрема, що стосується фінансової системи Росії і сказати росіянам: "Якщо ви будете вживати ці дії в 2020 тоді ми запровадимо санкції проти Сбербанку".

"Це має вплинути на їх процес прийняття рішення ще до того, як вони вчинять певні дії. Бо коли вже час минув – це все. Вони не можуть змінити рішення Путіна. Знання того, якими будуть наслідки … ось саме це станеться з тобою, Герман Греф. Напишіть йому листа. Зробіть це особистим для нього, і тоді вже він буде лобіювати - до того, як буде вчинено певну дію".

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