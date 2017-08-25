Нові російські санкції загрожують кредиту Intesa: Reuters

Італійський банк Intesa Sanpaolo зіткнувся з проблемами в організації синдикованого кредиту для компанії Glencore та Фонду добробуту Катару. Кредит призначено для фінансування купівлі ними акцій російської державної компанії «Роснєфть», повідомляє Reuters.

Чотири банкіри близькі до переговорів, повідомили Reuters, що західні банки, включаючи банки з Франції та США, відклали свою участь в синдикованому кредиті, так як банки мають зрозуміти, чи відповідає проект новим санкціям, запровадженим США щодо Росії.

«Роснєфть» та її голова Ігор Сєчін перебувають під санкціями США через незаконну анексію Криму Росією в 2014 році. Це спонукало ряд банків одразу відмовитись від угоди.

В 2014 році, санкції, накладені США та Європою, ускладнили залучення капіталу для державних та деяких приватних російських компаній, однак, певні можливості фінансування залишались. «Через нові санкції, я очікую багато проблем з кредитуванням проектів, якими керують російські державні підприємства ... і, можливо, багато приватних», - сказав Reuters один з неназваних банкірів.

Intesa запросила біля 15 банків приєднатись до кредиту загальною сумою 6,13 млрд доларів, щоб знизити власні ризики кредитування проекту. Intesa наразі сама фінансує кредит, який допоміг Glencore та фонду добробуту Катару купити 19,5% акцій «Роснєфті». Ці гроші стали в нагоді Росії, щоб закрити дірки в бюджеті, повідомляє Reuters.

Inetsa є порівняно невеликим інвестиційним банком, однак має добрі зв’язки в Росії. Вона запросила декілька французьких, голландських, американських банків, банк Китаю та промисловий комерційний банк Китаю (ICBC) взяти участь в угоді.

Ще один негативний для проекту фактор – політичне протистояння Катару та Саудівської Аравії. ICBC та банк Китаю готові були брати участь в угоді, однак зараз у них є сумніви. Банки стали більш обережно ставитись до угод за участі Катару, так як вони остерігаються погіршення відносин з Саудівською Аравією та країнами Перської затоки.

До того ж, Glencore та фонд добробуту Катару так і не розкрили повністю деталі угоди, примусивши банкірів сумніватись чи можуть вони брати участь в синдикованому кредиті не знаючи всіх бенефіціарів угоди, пише Reuters.

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