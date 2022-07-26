Велика Британія запровадила нові санкції проти чиновників т.зв. ДНР і ЛНР, російських губернаторів, сирійців

У вівторок, 26 липня, Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило на своєму вебсайті, що розширило санкційний список на ще 42 особи та організації. Під заборону подорожувати та тримати активи у Великій Британії потрапили Віталій Хоценко та Владислав Кузнєцов, призначені Росією прем’єр-міністром та першим заступником голови так званих «Донецької та Луганської народних республік».

«Хоценка та Кузнєцова відправили реалізовувати політику Росії в регіоні вторгнення, підтримуючи плани Путіна щодо незаконної анексії більшої частини України та використання фіктивних референдумів для фальшивої легітимізації своєї окупації», - йдеться у прес-релізі від імені міністерки закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Крім цього санкції запровадженні проти 29 губернаторів регіонів з усієї Росії через те, що вони, за наказом Кремля, фінансували так звані «Донецьку та Луганську народні республіки».

В останній санкційний список також входять міністр юстиції Росії Костянтин Чуйченко та заступник міністра юстиції Олег Свириденко через те, що вони переслідують тих росіян, які виступають проти війни, зокрема, підписавши новий закон, який розширює критерії для «іноземних агентів».

«Сьогодні також під санкції потрапили Сарвар і Санджар Ісмаїлови, племінники великого російського олігарха Алішера Усманова, який має тісні зв’язки з Кремлем. І Сарвар, і Санджар мають значні інтереси у Великобританії, вважається, що вони володіють будинками в Хайгейті та Хемпстед-Хіт», - надає подробиці британське Міністерство закордонних справ.

«Ми не будемо мовчати і спостерігати, як призначені Кремлем державні особи придушують народ України чи свободи власного народу. Ми продовжуватимемо накладати жорсткі санкції на тих, хто намагається узаконити незаконне вторгнення Путіна, доки Україна не переможе», - цитується у заяві Трасс.

Крім того, у санкційний список потрапили дві групи сирійців – ті, що відповідали за вербування мешканців Сирії для участі у війні Росії в Україні, та ті, що підтримують репресивний режим Башара Ассада.

Загалом, повідомляється у заяві, Велика Британія запровадила санкції проти більше ніж 1100 осіб і понад 100 організацій, нещодавно були заборонені нові інвестиції Великої Британії в Росію, купівля російського золота та розширені критерії щодо осіб, які можуть бути піддані санкціям.

Як раніше писав Голос Америки, на початку цього місяця Велика Британія запровадила санкції проти Білорусі та режиму Лукашенка за допомогу вторгненню Путіна до України, зокрема, заборонивши торгівлю товарами обсягом приблизно 60 мільйонів фунтів, включаючи продукти нафтопереробки, високотехнологічні товари, предмети розкоші, імпорт заліза та сталі з Білорусі.