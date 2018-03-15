Нові санкції США проти Росії отримали суперечливі відгуки в США

Сенатор-республіканець США Том Тілліс закликав чинити більше подібного тиску на Росію. Про це він сказав "Голосу Америки", коментуючи рішення адміністрації Трампа ввести санкції проти 19 осіб та п'яти установ з Росії за кібератаки і втручання у президентські вибори 2016 року.

До переліку увійшло скандально відоме "Агентство інтернет- досліджень", що фінансувалось близьким до Путіна олігархом Євгеном Пригожиним.

"Ми маємо чинити на Росію більше такого тиску. Мусимо знайти спосіб, як стримувати їх зловмисну діяльність, в кіберпросторі та інше. Це (введення санкцій) давно назріло, і нам потрібно більше такого, і, гадаю, адміністрація віддана цьому" - наголосив Тілліс.

Сенатор Боб Коркер, спілкуючись з пресою, висловив переконання, що цей етап санкцій - лише початок і згодом за ними йтимуть санкції проти російських олігархів.

"Будуть ще санкції проти (російських) олігархів. Я впевнений, що це відбудеться. Тому я вважаю, що вони (посадовці адміністрації Трампа) проводять методичний процес. Вважаю, вони непогано справляються", - заявив Коркер.

"Краще трохи, ніж нічого", - переконаний сенатор-демократ Патрік Лейгі. В коментарі "Голосу Америки" сенатор зазначив: "Ця адміністрація намагається ігнорувати всі напади Росії на нас. Наша розвідка має чітко про це сказати. Вони намагались змінити наші вибори і, безсумнівно, вони намагатимуться це зробити знову".

А колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер був більш категоричний стосовно санкцій.

"Ці нові санкції не матимуть жодних наслідків", - заявив він у Twitter.

"Попередня адміністрація вже наклала санкції на більшість установ та осіб, внесених до переліку сьогодні, тут немає нічого нового.

Більше того, такі вузько спрямовані санкції не мають великого впливу на операції російських розвідувальних служб, або їх повірених, так як ці організації не проводять угод (щонайменше відкритих) через фінансову систему США.

Зрештою, вони не матимуть жодного впливу на економіку Росії. Підозрюю, що адміністрація Трампа використає ці включення як свідчення того, що вони посилюють політику стосовно Росії, але в даному випадку – це туман в дзеркалах", - заявив аналітик.

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