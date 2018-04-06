Зять Путіна, Дерипаска, Ротенберґ та інші друзі Путіна підпали під нові санкції США

Під нові санкції США підпали сім російських олігархів, включаючи Олега Дерипаску, Віктора Вексельберга та інших наближених до Путіна олігархів, а також 12 компаній, які вони контролюють, та 17 російських високопосадовців, державну компанію з торгівлі зброєю та її дочірню структуру і російський банк. Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.

Російські олігархи та еліти, які наживаються на корумпованій системі, більше не будуть захищені від наслідків дестабілізаційної діяльності свого уряду

«Російський уряд діє непропорційно задля вигоди олігархів та урядових еліт», - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин. «Уряд Росії провадить зловмисну діяльність у ряді сфер по всьому світові, включаючи продовження окупації Криму та розпалювання насильства в східній Україні, надаючи режиму Ассада матеріали та зброю в той час, як вони бомблять власних цивільних, намагаючись зашкодити західним демократіям та проводити зловмисну діяльність у кіберпросторі.

Російські олігархи та еліти, які наживаються на корумпованій системі, більше не будуть захищені від наслідків дестабілізаційної діяльності свого уряду», - наголосив міністр.

До переліку, зокрема, увійшов Кирило Шамалов, за діяльність у російській енергетиці. Шамалов одружився з донькою Путіна Катериною Тихоновою в лютому 2013 року і його статки значно зросли після шлюбу, йдеться в офіційному повідомленні міністерства. За 18 місяців він отримав акції компанії "Сібур". Через рік зміг отримати позику від "Газпромбанку" на 1 мільярд доларів. Цей банк вже є в санкційному переліку. Того ж року наближений союзник Путіна продав 17% акцій "Сібур" Шаламову. Таким чином, Шаламов увійшов до кола мільярдерів наближених до Путіна.

Серед інших олігархів, які підпали під санкції є Ігор Ротенберг, який отримав великі активи від свого батька Аркадія Ротенберга після того, як батька було включено до санкційного переліку США в березні 2014 року. Зокрема, це 79% акцій в нафтогазовидобувній компанії "Газпром бурєніє".

Введення цих санкцій є одним з найбільш потужних кроків з боку Вашингтона, щоб покарати Москву за зловмисні дії, включаючи агресію в Україні.

Раніше в середині березня Сполучені Штати наклали санкції на 19 росіян і п’ять організацій, включно з розвідувальними службами, за втручання у президентські вибори 2016 року і кібератаки.

«Адміністрація змагається з російською кібердіяльністю, включно із спробами втручатися в американські вибори, деструктивними кібератаками і втручанням, скерованим проти критично важливих інфраструктур», заявив міністр Мнучин.

Розвідувальні агентства США дійшли висновку, що Росія втручалася у президентську кампанію 2016 року, застосовуючи хакерські атаки і пропаганду, в зусиллях, які врешті решт включали спроби схилити вибори на користь президента Дональда Трампа. Росія заперечує, що вона втручалася у вибори.

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