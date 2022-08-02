США запровадили санкції щодо Аліни Кабаєвої, українських колаборантів, російських олігархів та компаній 

Міністерство фінансів США та Державний департамент оголосили санкції щодо низки російських осіб, компаній та об'єктів. Під обмеження також потрапили українські колаборанти з Херсона та Маріуполя.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про нові санкції щодо причетних до Кремля осіб, об'єктів та компаній. “Ці еліти та компанії працюють в галузях економіки, які приносять значний дохід російському режиму, зокрема від джерел за межами Росії”, - повідомило Міністерство фінансів США.

Паралельно про додаткові санкції оголосив Державний департамент США, який запровадив візові обмеження та санкції щодо юридичних та фізичних осіб.

“Разом санкції Мінфіну та Державного департаменту США передбачають серйозні витрати для тих, хто підтримує війну президента Володимира Путіна”, - мовиться у повідомленні Мінфіну.

До списку “еліт, близьких до Кремля”, яких торкнулись санкції, увійшли:

Андрій Гур’єв - “близький соратник президента Путіна”, йому належить маєток Witanhurst, який є другим за величиною маєтком у Лондоні після Букінгемського палацу. Він є також власником російської фінансової компанії Dzhi AI Invest. Цей російський бізнесмен перебуває під санкціями Великобританії, Австралії, Канади, Швейцарії, ЄС.

Гур’єв також - засновник російської хімічної компанії “Фосагро”. Міністерство фінансів США наголошує, що сама компанія “Фосагро” не перебуває під санкціями і має має дозвіл на транзакції, пов'язані із добривами та сільськогосподарськими товарами.

Віктор Рашніков - співвласник та голова Ради директорів “Магнітогорського металургійного комбінату”, одного з найбільших виробників сталі. Санкції також накладені щодо компаній MMK-Металургія та ММК-Фінанси.

Аліна Кабаєва - колишня членкиня Державної Думи РФ. “Кабаєва має тісні стосунки з Путіним і нині очолює Національну медіа групу, прокремлівську імперію телебачення, радіо та друкованих організацій”, - повідомляє Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Наталія Попова - перша заступниця директора російської технологічної компанії “Іннопрактика”. Директоркою цієї компанії є ймовірна донька Путіна Катерина Тихонова, йдеться в повідосленні. Російські ЗМІ називають Попову та Тихонову близькими подругами. Чоловік Попової - Кирило Дмітрієв, який очолює Російський фонд прямих інвестицій, також перебуває під санкціями США.

За спроби ухилення від санкцій обмеження оголошені щодо російської компанії “Перспективні промислові та інфраструктурі технології” та її директора Антона Урусова.

"Поки невинні люди страждають від незаконної війни Росії, союзники Путіна збагачуються" - заявила міністерка фінансів Джанет Єллен, і наголосила: «Мінфін використовуватиме всі наявні інструменти, щоб переконатися, що російські еліти та посередники Кремля будуть притягнуті до відповідальності за свою співучасть у війні, яка вже коштувала незліченних життів".

За повідомленням Мінфіну, “як результат сьогоднішніх дій, все майно та інтереси у власності вищевказаних осіб, що перебувають у Сполучених Штатах або у власності чи під контролем громадян США, заблоковані і про це повинні повідомити в Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США”.

Блокується також робота організацій, які належать прямо чи опосередковано, особам, що перебувають під санкціями. Заборонені транзакції, повязані з цими особами, надання їм коштів, товарів чи послуг.

Тим часом санкції Державного департаменту США стосуються, серед іншого, трьох російських олігархів - Дмитра Пумпянського, Андрія Мельниченка та Олександра Пономаренка.

Крім того, відомство оголосило обмеження щодо російської «Державної транспортної лізингової компанії» та її чотирьох дочірніх підприємств. Заблокована також яхта Пумпянського “Аксіома”.

До списку санкцій США потрапили також чотири фізичних та одна юридична особа, “які незаконно діють на території України у співпраці з Росією”.

“Комітет з порятунку за мир і порядок”, що діє на території Херсонщини і співпрацює з урядом Росії

Костянтин Іващенко - незаконний “мер” окупованого Росією Маріуполя

Володимир Сальдо, голова створеної Росією Херсонської військово-цивільної адміністрації

Кирило Стремоусов, заступник голови створеної росіянами Херсонської військово-цивільної адміністрації

Сергій Єлісєєв, голова встановленого Росією уряду Херсонської області. За повідомлення Держдепу США, Єлісєєв “був російським урядовцем і співробітником російського апарату безпеки”.

Загалом, за повідомленням Державного департаменту США, санкції через загрозу або порушення суверенітету, територіальної цілісності України запровадили щодо 893 осіб з РФ, серед них - члени Ради Федерації і військовослужбовці. Крім того, США оголосили візові обмеження відносно 31 іноземного політика, які підтримують окупацію Криму.

"Сполучені Штати мають намір працювати разом із нашими союзниками та партнерами, щоб і надалі запроваджувати серйозні наслідки для президента Путіна та його помічників за аморальну війну Росії проти України", - повідомив Державний департамент США.

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