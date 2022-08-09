США запроваджують нові санкції проти 100 високопосадовців режиму Лукашенка в Білорусі

Державний департамент США запровадив санкції щодо двох високопоставлених білоруських чиновників «за причетність до грубих порушень прав людини, а саме - свавільного затримання мирних протестувальників».

США також запроваджують візові обмеження «для 100 офіційних осіб режиму та осіб, пов’язаних з ними, за участь у підриві демократичних інститутів» або «перешкоджанні переходу до демократії». Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен у вівторок.

«У другу річницю фальсифікації виборів у Білорусі США оголошують про обмеження видачі віз понад 100 особам, у тому числі, членам режиму Лукашенка. Ми підтримуємо білоруський народ, який бореться за демократичне майбутнє», – написав держсекретар Блінкен на своїй Твітер-сторінці.

Президентські вибори 2020 року в Білорусі міжнародна спільнота визнала сфальсифікованими на користь авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Міжнародна спільнота не визнала вільними жодні з попередніх виборів президента Білорусі. У 2020 році білоруську владу звинуватили у відвертих фальсифікаціях, що викликало масові протести по всій країні.

Білоруський народ продемонстрував надзвичайну стійкість у підтримці продемократичного руху протягом двох років, приносячи великі особисті жертви

«Коли стало зрозуміло, що режим Лукашенка викрав вибори, білоруський народ сміливо вийшов на вулиці. За повідомленнями, сотні тисяч людей зібралися, щоб мирно вимагати вільних і чесних виборів, демократичного переходу (влади – ред.). Білоруський народ продемонстрував надзвичайну стійкість у підтримці продемократичного руху протягом двох років, приносячи великі особисті жертви. Заклики до демократії озвучують білоруси, вигнані за кордон, понад 1200 політичних в’язнів, несправедливо ув’язнених всередині країни, і незліченна кількість простих білоруських громадян», – мовиться у заяві Державного департаменту США.

У повідомленні Держдепу вказано, що під дію санкцій потрапили заступник міністра внутрішніх справ, командувач внутрішніми військами Микола Карп’янков і командир ОМОН ГУВС Мінськгоспу Дмитро Балаба «за причетність до грубих порушень прав людини, а саме - до свавільного затримання мирних протестувальників».

«Сьогоднішня дія розширює існуючі обмеження щодо Карп’янкова та Балаби, включаючи візові обмеження щодо їхніх найближчих родичів, включаючи дружину Карп’янкова Ірину та дорослого сина Ігоря, а також дружину Балаби Тетяну та дорослих синів Артема та Максима, що не дозволяє їм в’їзд до Сполучених Штатів», – сказав Блінкен.

За словами Блінкена, під дію візових санкцій потрапили «особи, які займають високі посади в Адміністрації президента, Міністерстві внутрішніх справ, Комітеті державної безпеки (КДБ), Центральній виборчій комісії, Генпрокуратурі, Центральному апараті Слідчого комітету, Мінтрансзв’язку, Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією (ГУБОПіК), Національної державної телерадіокомпанії «Белтелерадіо», Другої національної телестанції, Військово-повітряних сил і військ ППО», а також «члени парламенту, окружні судді, співробітники служби безпеки, члени виконавчих комітетів і адміністратори державних університетів».

Як зазначається у повідомленні, особи, на яких поширюється дія санкцій, були причетні до тортур, насильницьких арештів мирних протестувальників, обшуків будинків і офісів журналістів, опозиціонерів та активістів. Їх також звинувачують в отриманні вимушених зізнань, фальсифікації виборів, винесенні політично мотивованих вироків політв'язням, відрахуванні студентів за участь у мирних акціях протесту та ухваленні законодавства, що впливає на користування основними свободами. Також їх звинувачують в актах «транснаціональних репресій».

Після фальсифікованих виборів 2020 року Державний департамент оголосив обмеження на загалом 297 осіб за підрив демократії в Білорусі.