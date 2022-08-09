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США запроваджують нові санкції проти 100 високопосадовців режиму Лукашенка в Білорусі
Державний департамент США запровадив санкції щодо двох високопоставлених білоруських чиновників «за причетність до грубих порушень прав людини, а саме - свавільного затримання мирних протестувальників».
США також запроваджують візові обмеження «для 100 офіційних осіб режиму та осіб, пов’язаних з ними, за участь у підриві демократичних інститутів» або «перешкоджанні переходу до демократії». Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен у вівторок.
«У другу річницю фальсифікації виборів у Білорусі США оголошують про обмеження видачі віз понад 100 особам, у тому числі, членам режиму Лукашенка. Ми підтримуємо білоруський народ, який бореться за демократичне майбутнє», – написав держсекретар Блінкен на своїй Твітер-сторінці.
Президентські вибори 2020 року в Білорусі міжнародна спільнота визнала сфальсифікованими на користь авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Міжнародна спільнота не визнала вільними жодні з попередніх виборів президента Білорусі. У 2020 році білоруську владу звинуватили у відвертих фальсифікаціях, що викликало масові протести по всій країні.
Білоруський народ продемонстрував надзвичайну стійкість у підтримці продемократичного руху протягом двох років, приносячи великі особисті жертвиЗаява Держдепу
«Коли стало зрозуміло, що режим Лукашенка викрав вибори, білоруський народ сміливо вийшов на вулиці. За повідомленнями, сотні тисяч людей зібралися, щоб мирно вимагати вільних і чесних виборів, демократичного переходу (влади – ред.). Білоруський народ продемонстрував надзвичайну стійкість у підтримці продемократичного руху протягом двох років, приносячи великі особисті жертви. Заклики до демократії озвучують білоруси, вигнані за кордон, понад 1200 політичних в’язнів, несправедливо ув’язнених всередині країни, і незліченна кількість простих білоруських громадян», – мовиться у заяві Державного департаменту США.
У повідомленні Держдепу вказано, що під дію санкцій потрапили заступник міністра внутрішніх справ, командувач внутрішніми військами Микола Карп’янков і командир ОМОН ГУВС Мінськгоспу Дмитро Балаба «за причетність до грубих порушень прав людини, а саме - до свавільного затримання мирних протестувальників».
«Сьогоднішня дія розширює існуючі обмеження щодо Карп’янкова та Балаби, включаючи візові обмеження щодо їхніх найближчих родичів, включаючи дружину Карп’янкова Ірину та дорослого сина Ігоря, а також дружину Балаби Тетяну та дорослих синів Артема та Максима, що не дозволяє їм в’їзд до Сполучених Штатів», – сказав Блінкен.
За словами Блінкена, під дію візових санкцій потрапили «особи, які займають високі посади в Адміністрації президента, Міністерстві внутрішніх справ, Комітеті державної безпеки (КДБ), Центральній виборчій комісії, Генпрокуратурі, Центральному апараті Слідчого комітету, Мінтрансзв’язку, Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією (ГУБОПіК), Національної державної телерадіокомпанії «Белтелерадіо», Другої національної телестанції, Військово-повітряних сил і військ ППО», а також «члени парламенту, окружні судді, співробітники служби безпеки, члени виконавчих комітетів і адміністратори державних університетів».
Як зазначається у повідомленні, особи, на яких поширюється дія санкцій, були причетні до тортур, насильницьких арештів мирних протестувальників, обшуків будинків і офісів журналістів, опозиціонерів та активістів. Їх також звинувачують в отриманні вимушених зізнань, фальсифікації виборів, винесенні політично мотивованих вироків політв'язням, відрахуванні студентів за участь у мирних акціях протесту та ухваленні законодавства, що впливає на користування основними свободами. Також їх звинувачують в актах «транснаціональних репресій».
Після фальсифікованих виборів 2020 року Державний департамент оголосив обмеження на загалом 297 осіб за підрив демократії в Білорусі.
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У Білому домі прокоментували вибухи на аеродромі в Криму
США підтримують зусилля України із захисту свого суверенітету і територіальної цілісності, - так прокоментувала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу у вівторок, 9 серпня.
На питання журналіста про “серію вибухів на російській авіаційній базі в Криму”, і чи США вважають Крим правомірною ціллю для ЗСУ, яким Пентагон надав зброю, речниця Білого дому відповіла:
“Як ви знаєте, ми підтримуємо зусилля України із захисту свого суверенітету і своєї територіальної цілісності, як ми багато разів говорили. Боротьба триває на сході та південному заході країни, і ще далека від закінчення. Ми попереджали, що це може бути довга і затяжна війна. Ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна могла протистояти неспровокованій агресії Росії, і це - в центрі нашої уваги”, - сказала Карін Жан-П'єр.
Пізніше на уточнення питання, вона додала: “Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в їхній боротьбі за свою свободу, в їхній боротьбі за свій суверенітет проти брутального нападу з боку Росії”.
У вівторок на військовому аеродромі у Новофедорівці в окупованому Криму, що неподалік міста Саки, пролунало кілька вибухів. Прес-служба Міноборони України заявила, що “не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях”.
Дивіться також: Лідерка білоруської опозиції Тихановська - про можливі сценарії закінчення війни та ситуацію в Білорусі
Ексклюзивне інтерв’ю зі Світланою Тихановською: про політичну ситуацію в Білорусі і відносини України та Білорусі на тлі війни. Відео
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про створення Об'єднаного перехідного кабінету. Про політичну ситуацію в Білорусі, відносини України та Білорусі на тлі війни та можливі сценарії її закінчення зі Світланою Тихановською говорила Мирослава Ґонґадзе.
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Байден підписав "історичний" закон про стимулювання виробництва чипів та розвитку хай-тек
Президент США Джо Байден підписав закон про субсидії для напівпровідникової промисловості США та фінансування наукових досліджень, щоб підвищити конкурентоспроможність країни та вирішити проблеми ланцюгів поставок.
Майбутнє індустрії мікросхем створюватиметься в АмериціПрезидент Байден
Закон передбачає інвестиції обсягом у 280 мільярдів доларів на посилення розвитку американських новітніх технологій на тлі глобального дефіциту мікросхем.
“Майбутнє індустрії мікросхем створюватиметься в Америці”, - заявив президент США Джо Байден.
“Я щиро перед Богом вірю, що через 50, 75, 100 років люди, які озирнуться на цей тиждень, знатимуть, що ми гідно відповіли на виклик цього моменту”, - додав Байден під час підписання законопроекту в Білому домі.
Документ, який називають “Закон про чипи та науку”, передбачає виділення 52,7 мільярдів доларів субсидій на виробництво мікросхем і будівництво заводів із виробництва напівпровідників.
Закон також передбачає новий податковий кредит у 25% для компаній, які інвестуватимуть в обладнання для виробництва напівпровідників або будівництво виробничих потужностей.
Інвестиції в наукові дослідження та розробки, передбачені в цьому законі, в американських ЗМІ називають історичними, загальною сумою в майже 170 мільярдів доларів.
Більшість цих коштів буде виділено на Національний науковий фонд та Управління науки при Міністерстві енергетики.
Близько 13 мільярдів доларів, за цим законом, спрямують на освіту в галузі технологій, інженерії, науки і математики, передбачені стипендії та розширені можливості доступу до вивчення цих галузей в сільській місцевості.
Частина інвестицій піде також на проекти НАСА.
Цей законопроект є двопартійним, сенат та Палата представників США проголосували за нього минулого тижня. Президент Байден під час підписання закону 9 серпня назвав його “інвестицією в Америку, що буває раз на покоління”.
"Абсолютно зрозуміло, що ці чипи потрібні нам не лише для ракет Javelin, а й для зброї майбутнього", - зазначив президент США Джо Байден.
Законопроект також передбачає суворі нові обмеження для компаній, які розглядають розширення діяльності в Китаї, бо у США зростає занепокоєння щодо економічних і технологічних амбіцій Китаю.
Виробники мікросхем, які хочуть отримати фінансування США, не можуть робити нові високотехнологічні інвестиції в Китаї чи інших «країнах, що викликають занепокоєння» принаймні протягом десяти років.
Дивіться також: Президент Байден: Закон про чипи та науку - інвестиція в Америку
Байден: передові мікросхеми дозволять США виробляти зброю майбутнього. Відео
«Сьогодні я підписую CHIPS and Science Act. Це інвестиція в Америку, що відбувається раз на покоління. Абсолютно зрозуміло, що ці напівпровідники потрібні нам не лише для ракет Javelin, а й для зброї майбутнього», - заявив президент США Джо Байден.
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