Нові докази зв'язку ДНР з Росією оприлюднило слідство у справі збиття МН 17

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи MH17 (JIT), яку очолює прокуратура Нідерландів, оприлюднила нові записи телефонних розмов, що свідчать про зв'язки російських військових та сепаратистів на сході України.

"Нещодавній аналіз заяв свідків та іншої інформації виявив, що вплив Росії на ДНР виявлявся не лише у вигляді військової підтримки, а зв'язки між російськими посадовцями та ДНР видаються більш тісними, - йдеться в заяві. - JIT має інформацію, що свідчить, що вплив Російської Федерації охоплював адміністративні, фінансові та військові сфери ДНР.

Майже щодня відбувались телефонні переговори між керівництвом ДНР та їх контактами в Російській Федерації. Вони говорили з керівниками в Москві, поблизу кордону України та в Криму. Спілкування в основному відбувалось через захищений телефонний зв'язок, наданий службами безпеки Росії".

У заяві, де йдеться про перехоплення повідомлень, JIT закликала інших свідків надавати інформацію, що може бути використана на суді проти чотирьох осіб. Судові слухання мають розпочатись в травні 2020 року.

"Те, наскільки інтенсивним був російський вплив важливе для подальшого розслідування дій осіб, долучених до збиття МН17. Тому JIT сьогодні звертається з новим закликом до свідків", - наголосили слідчі.

17 липня п'ять років тому пасажирський літак рейсу MH17 було збито в небі над Україною, що призвело до загибелі 298 осіб.

Розслідування JIT висвітлило роль Росії у збитті літака. Міжнародна комісія слідчих встановила, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», з якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курську.

Росія заперечує свою причетність до збиття літака.

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