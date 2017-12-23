Ялинка і пожежна безпека: рекомендації Національної асоціації протипожежного захисту США

Встановлюєте ялинку? Потурбуйтесь про пожежну безпеку у вашій оселі. Публікуємо 10 рекомендацій Національної асоціації протипожежного захисту США.

Спершу, подивіться відео про те, як швидко згорає ялинка - це пояснює, чому ці рекомендації все ж важливо прочитати.

Це відео демонструє наскільки швидко згорає суха ялинка в оселі у порівнянні з добре политою ялинкою:

Як обрати ялинку

Виберіть дерево зі свіжими, зеленими голками, які не опадають, коли ви торкаєтесь них.

Як встановити дерево

Перед тим, як встановлювати ялинку, обріжте стовбур дерева на 2 дюйми (5 сантиметрів).

Переконайтесь, що ялинка знаходиться на відстані щонайменше 3 футів (91 сантиметра) від будь-якого джерела тепла (наприклад, каміна, батареї, обігрівача, свічок тощо).

Переконайтесь, що дерево не блокує прохід/вихід.

У підставку для ялинки щодня додавайте воду. Ось чому це важливо:

Декорації

Використовуйте вогники, які пройшли лабораторні випробування. Деякі вогники призначені для використання лише у приміщеннях, а деякі - лише на відкритому повітрі.

Замініть будь-який ланцюжок вогників, що має зношені або зламані шнури або лампочки. Обов'язково прочитайте інструкції виробника.

Ніколи не прикрашайте ялинку запаленими свічками.

Завжди вимикайте вогники на ялинці перед тим, як виходите з дому або лягаєте спати.

Після свят