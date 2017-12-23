Ялинка і пожежна безпека: рекомендації Національної асоціації протипожежного захисту США

Встановлюєте ялинку? Потурбуйтесь про пожежну безпеку у вашій оселі. Публікуємо 10 рекомендацій Національної асоціації протипожежного захисту США.
Спершу, подивіться відео про те, як швидко згорає ялинка - це пояснює, чому ці рекомендації все ж важливо прочитати.
Це відео демонструє наскільки швидко згорає суха ялинка в оселі у порівнянні з добре политою ялинкою:
Як обрати ялинку
- Виберіть дерево зі свіжими, зеленими голками, які не опадають, коли ви торкаєтесь них.
Як встановити дерево
- Перед тим, як встановлювати ялинку, обріжте стовбур дерева на 2 дюйми (5 сантиметрів).
- Переконайтесь, що ялинка знаходиться на відстані щонайменше 3 футів (91 сантиметра) від будь-якого джерела тепла (наприклад, каміна, батареї, обігрівача, свічок тощо).
- Переконайтесь, що дерево не блокує прохід/вихід.
- У підставку для ялинки щодня додавайте воду. Ось чому це важливо:
Декорації
- Використовуйте вогники, які пройшли лабораторні випробування. Деякі вогники призначені для використання лише у приміщеннях, а деякі - лише на відкритому повітрі.
- Замініть будь-який ланцюжок вогників, що має зношені або зламані шнури або лампочки. Обов'язково прочитайте інструкції виробника.
- Ніколи не прикрашайте ялинку запаленими свічками.
- Завжди вимикайте вогники на ялинці перед тим, як виходите з дому або лягаєте спати.
Після свят
- Дерева варто позбутися після свят, або коли воно стане сухим. Сухі дерева є пожежно небезпечними, вони не мають залишатися вдома, в гаражі або розміщені назовні біля будинку.
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