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Найгірший кошмар Китаю, Росії та КНДР? У США розповіли про новий бомбардувальник

Бомбардувальник Стелс B-2

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ВПС США будують новий "тестовий" літак В-21 – бомбардувальник Стелс, який може оминати найсучаснішу систему військово-повітряної оборони і непомітно вражати цілі на ворожій території, повідомляє The National Interest.

"Ми уважно слідкуємо за створенням нового тестового літака і відповідного програмного забезпечення для підтримки польоту", - оголосив голова штабу ВПС США генерал Девід Голдфін у виступі в Інституті Мітчелла з авіакосмічних досліджень. "Наша впевненість в проекті залишається дуже високою", - додав він.

"Хоча деталей відомо небагато, інженери, спостерігачі, керівники програм ВПС чітко заявляють – цей бомбардувальник запровадить технології Стелс, яких ще не бачив світ", - пише колишній посадовець Пентагону Крис Осборн в статті для The National Interest.

Розробка технологій Стелс отримала новий поштовх у відповідь на модернізацію Росією та Китаєм технологій протиповітряної оброни і використання цифрових технологій системами С-300 та С-400, наголошує видання.

Технології Стелс передбачають створення літака, непомітного для ворожих радарів. Зброю такий літак має всередині, антени та сенсори вбудовано у корпус, щоб мінімізувати можливість виявлення форми літака. Двигуни літаків Стелс приховані, щоб зменшити можливість виявлення температурного сліду.

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