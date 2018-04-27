Новий Держсекретар США вже обговорює питання України на зустрічі в НАТО в Брюсселі

Не гаючи часу, менш ніж через добу після вступу на посаду, держсекретар США Майк Помпео прибув на засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.

"Лише 12 годин на роботі, держсекретар Помпео прибув до НАТО і проведе повний день зустрічей", - оголосила речниця Держдепу Гедер Науерт в Twitter.

Метою візиту Помпео, зазначає видання U.S. News, є забезпечити єдність позиції НАТО в тому, що "справи не будуть вестись як звичайно" з Росією допоки вона не змінить свою агресивну поведінку.

"Секретар Помпео та міністри закордонних справ країн-членів НАТО підтверджують: НАТО не повернеться до звичайного ведення справ з Росією допоки Росія не виконає свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, відведе сили, забере підтримку бойовиків на Донбасі і не поверне контроль над Кримом Україні", - наголосила речниця Держдепу.

Під час зустрічі за сніданком, присвяченим Росії, міністри закордонних справ НАТО домовились, що "масштаб російської агресії ... вимагає відповіді", повідомив U.S. News високопосадовець США.

"НАТО є більш важливим ніж будь-коли після "Холодної війни". Сьогодні ми зосередились на питанні продовження Росією агресії, погроз, примусу, завданню шкоди та вторгнень до сусідів. Вона відіграє дестабілізуючу роль в Україні, Грузії та Сирії. НАТО є альянсом з оборони перед лицем загрози", – відзначила Науерт.

"Робота, яка проводиться тут є надзвичайно важливою для наших цілей і ця місія багато означає для США", - сказав Помпео спілкуючись з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. "Президент дуже хотів, щоб я приїхав і мені приємно, що мені вдалось це зробити, я очікую на продуктивний візит сьогодні", - наголосив Помпео, повідомляє U.S. News.

Зустрічі в п’ятницю є підготовчими до саміту НАТО, який буде проведено в липні і де йтиметься про більш конкретне напрацювання відповіді Росії.

Ще однією метою Помпео в Брюсселі є переконати союзників, насамперед, Німеччину виконати зобов’язання з спрямування двох відсотків ВВП на оборону до 2024 року, зазначив посадовець США в коментарі виданню.

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