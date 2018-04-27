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Новий Держсекретар США вже обговорює питання України на зустрічі в НАТО в Брюсселі

  • Голос Америки
Держсекретар США Майк Помпео прибув до НАТО

Не гаючи часу, менш ніж через добу після вступу на посаду, держсекретар США Майк Помпео прибув на засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.

"Лише 12 годин на роботі, держсекретар Помпео прибув до НАТО і проведе повний день зустрічей", - оголосила речниця Держдепу Гедер Науерт в Twitter.

Метою візиту Помпео, зазначає видання U.S. News, є забезпечити єдність позиції НАТО в тому, що "справи не будуть вестись як звичайно" з Росією допоки вона не змінить свою агресивну поведінку.

"Секретар Помпео та міністри закордонних справ країн-членів НАТО підтверджують: НАТО не повернеться до звичайного ведення справ з Росією допоки Росія не виконає свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, відведе сили, забере підтримку бойовиків на Донбасі і не поверне контроль над Кримом Україні", - наголосила речниця Держдепу.

Під час зустрічі за сніданком, присвяченим Росії, міністри закордонних справ НАТО домовились, що "масштаб російської агресії ... вимагає відповіді", повідомив U.S. News високопосадовець США.

"НАТО є більш важливим ніж будь-коли після "Холодної війни". Сьогодні ми зосередились на питанні продовження Росією агресії, погроз, примусу, завданню шкоди та вторгнень до сусідів. Вона відіграє дестабілізуючу роль в Україні, Грузії та Сирії. НАТО є альянсом з оборони перед лицем загрози", – відзначила Науерт.

"Робота, яка проводиться тут є надзвичайно важливою для наших цілей і ця місія багато означає для США", - сказав Помпео спілкуючись з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. "Президент дуже хотів, щоб я приїхав і мені приємно, що мені вдалось це зробити, я очікую на продуктивний візит сьогодні", - наголосив Помпео, повідомляє U.S. News.

Зустрічі в п’ятницю є підготовчими до саміту НАТО, який буде проведено в липні і де йтиметься про більш конкретне напрацювання відповіді Росії.

Ще однією метою Помпео в Брюсселі є переконати союзників, насамперед, Німеччину виконати зобов’язання з спрямування двох відсотків ВВП на оборону до 2024 року, зазначив посадовець США в коментарі виданню.

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