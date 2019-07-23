Затверджено нового очільника Пентагону США

Сенат США затвердив кандидатуру Марка Еспера на посаду очільника Пентагону. Міністерство оборони США не мало офіційно призначеного очільника протягом семи місяців – найдовше за історію установи.

Раніше Еспер виконував обов'язки глави Пентагону, після того, як у грудні пішов у відставку Джим Меттіс.

Виступаючи на слуханнях в Сенаті, Еспер озвучив три проіритети в своїй діяльності на посаді:

Розбудова збройних сил, підвищення боєготовності та модернізація. "Тут метою є стримувати війну. І цього можна досягти наявністю військових сил, які переважають з усіх напрямків. Тоді, супротивники розцінять, що дипломатія – найкращий варіант", - наголосив посадовець.

Підтримка альянсів та залучення нових партнерів. "Потужна мережа країн, об'єднані спільними переконаннями – перевага, якої наші супротивники не мають", - додав Еспер.

Збільшення ефективності роботи Пентагону.

Еспер також наголосив на загрозах з боку "стратегічних конкурентів США" - Китаю та Росії. В рамках стратегічного протистояння з Росією та Китаєм, Пентагон планує особливу увагу приділити застосуванню технологій штучного інтелекту, гіперзвукової зброї а також розбудовувати кіберможливості та космічні сили США, наголосив Еспер.

Стратегічне протистояння має поєднуватись з заходами протидії Північній Кореї та Іраку, подоланням тероризму, додав він.

Війна у кіберпросторі триває, підкреслив посадовець.

"Ми постійно протистоїмо таким країнам, як Росія, чи Китай, які намагаються викрадати нашу технологію, впливати на вибори, розповсюджувати дезінформацію про Сполучені Штати. В плані оборони ми вразливі – як уряд, так і приватний сектор. В сфері нападу – ми маємо великі можливості".

Серед таких атакувальних можливостей в кіберсфері, Еспер особливо відзначив 13-тий президентський меморандум з національної безпеки, затверджений президентом США Дональдом Трампом минулого року, який надав військовим повноваження проводити "атакувальні кібероперації". Еспер висловив впевненість, що спроби кібервтручань у наступні американські вибори не будуть успішними.

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