Новий Орлеан оголосив надзвичайний стан через кібернапад

Влада міста Новий Орлеан, що на півдні США, оголосила надзвичайний стан після серії кібератак на комп’ютерні мережі мерії міста.

Усім установам міста наказано вимкнути комп’ютери з електромережі та від’єднати усі пристрої від WIFI.

За словами мера, хакери встановили в мережу вірус і вимагають викуп за збереження документів. Хто стоїть за нападами не повідомляється. На час надзвичайного стану, місто перейде на паперовий документообіг.

Цього року повідомляють про майже тисячу подібних атак на федеральні та муніципальні установи США, лікарні, школи, службу 911. Збиток від таких нападів оцінюють у 7 мільярдів доларів.

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