Чи стане новий посол США в ООН другом України?

У понеділок у Сенаті США починається процедура голосування із призначення Келлі Крафт представником США на Генеральній Асамблеї ООН, яка відкривається 17-го вересня у Нью-Йорку. Наприкінці липня американський Сенат затвердив Крафт на посаді посла США в ООН.

Перед тим Крафт очолювала посольство США в Канаді. І саме через роботу на цій посаді демократи критикували її впродовж процесу затвердження. Зокрема у доповіді Демократичної меншості Комітету з міжнародних відносин йдеться, що половину зі свого дворічного терміну на посаді вона провела поза межами Канади, вона не має відповідної кваліфікації і їй бракує досвіду і глибинних знань з базових питань міжнародної політики.

Під час затвердження за Крафт проголосувало лише 5 сенаторів-демократів. Республіканці ж називають її «вражаючою кандидатурою», а президент Трамп заявив, що "вона справляється із будь-якою, навіть найважчою, роботою бездоганно".

Посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів Голосу Америки, що він був першим з іноземних дипломатів, хто побував в кабінеті Крафт, коли вона приїхала до Отави, та висловив сподівання, що вона буде союзником України в ООН.

«Келлі Крафт це людина, яка знає про Україну і їй не треба буде з чистого аркуша починати. Вона спілкувалася і знала про Україну і до приїзду. Це людина твердих поглядів. Вона чудово розуміє, що зараз відбувається на сході України і в Криму. Вона розуміє, яким чином Росія порушує міжнародні правила», - сказав він.

На його думку, той факт, що Крафт останні два роки провела саме в Канаді, піде на користь Україні, бо саме в цьому питанні США координують свою політику із Канадою, а в канадських українців та в нього особисто була можливість краще ознайомити її з наслідками російської агресії.

«Та Келлі Крафт, яка їде з Канади до Нью-Йорка - це людина, яка знає про війну в Україні не лише як про історію з новин. Вона знає про це як про долі людей, вона знає як ця війна ламає долі, вона знає, що це не заморожена війна, про яку треба забути, а це війна, яка продовжується щодня», - сказав Шевченко.

Також посол України в Канаді охарактеризував Крафт як людину, яка є «дуже чіткою у діях і заявах», «чіпкою в розмові», «вдумливою, гострою та вимогливою співрозмовницею».

За поглядами, вважає Шевченко, Крафт належить до «аристократії Республіканської партії», що у зовнішньополітичних питаннях означає «дуже жорстку і чітку лінію у зовнішній політиці, вимогливе і насторожене ставлення до Росії».

Під час затвердження в Сенаті на початку місяця, відповідаючи на питання сенаторів, Крафт заявила, що не вважає Росію другом США, тверезо дивиться на її діяльність і що Україна буде у фокусі її уваги на посаді США в ООН.

Келлі Крафт народилася, виросла і прожила більшу частину життя в штаті Кентуккі, де вона заснувала консалтингову компанію, а також була членом ради директорів кількох організацій - Армії порятунку Лексингтона, Центру сільського розвитку, Університету Кеннтуккі та інших.

У квітні 2016-го року Келлі втретє вийшла заміж. Її чоловік, Джо Крафт - мільярдер та виконавчий директор третьої за величиною вуглевидобувної компанії на сході США.

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