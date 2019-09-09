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Чи стане новий посол США в ООН другом України?

Келлі Крафт, тодішній посол США до Канади

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У понеділок у Сенаті США починається процедура голосування із призначення Келлі Крафт представником США на Генеральній Асамблеї ООН, яка відкривається 17-го вересня у Нью-Йорку. Наприкінці липня американський Сенат затвердив Крафт на посаді посла США в ООН.

Перед тим Крафт очолювала посольство США в Канаді. І саме через роботу на цій посаді демократи критикували її впродовж процесу затвердження. Зокрема у доповіді Демократичної меншості Комітету з міжнародних відносин йдеться, що половину зі свого дворічного терміну на посаді вона провела поза межами Канади, вона не має відповідної кваліфікації і їй бракує досвіду і глибинних знань з базових питань міжнародної політики.

Під час затвердження за Крафт проголосувало лише 5 сенаторів-демократів. Республіканці ж називають її «вражаючою кандидатурою», а президент Трамп заявив, що "вона справляється із будь-якою, навіть найважчою, роботою бездоганно".

Посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів Голосу Америки, що він був першим з іноземних дипломатів, хто побував в кабінеті Крафт, коли вона приїхала до Отави, та висловив сподівання, що вона буде союзником України в ООН.

«Келлі Крафт це людина, яка знає про Україну і їй не треба буде з чистого аркуша починати. Вона спілкувалася і знала про Україну і до приїзду. Це людина твердих поглядів. Вона чудово розуміє, що зараз відбувається на сході України і в Криму. Вона розуміє, яким чином Росія порушує міжнародні правила», - сказав він.

На його думку, той факт, що Крафт останні два роки провела саме в Канаді, піде на користь Україні, бо саме в цьому питанні США координують свою політику із Канадою, а в канадських українців та в нього особисто була можливість краще ознайомити її з наслідками російської агресії.

«Та Келлі Крафт, яка їде з Канади до Нью-Йорка - це людина, яка знає про війну в Україні не лише як про історію з новин. Вона знає про це як про долі людей, вона знає як ця війна ламає долі, вона знає, що це не заморожена війна, про яку треба забути, а це війна, яка продовжується щодня», - сказав Шевченко.

Також посол України в Канаді охарактеризував Крафт як людину, яка є «дуже чіткою у діях і заявах», «чіпкою в розмові», «вдумливою, гострою та вимогливою співрозмовницею».

За поглядами, вважає Шевченко, Крафт належить до «аристократії Республіканської партії», що у зовнішньополітичних питаннях означає «дуже жорстку і чітку лінію у зовнішній політиці, вимогливе і насторожене ставлення до Росії».

Під час затвердження в Сенаті на початку місяця, відповідаючи на питання сенаторів, Крафт заявила, що не вважає Росію другом США, тверезо дивиться на її діяльність і що Україна буде у фокусі її уваги на посаді США в ООН.

Келлі Крафт народилася, виросла і прожила більшу частину життя в штаті Кентуккі, де вона заснувала консалтингову компанію, а також була членом ради директорів кількох організацій - Армії порятунку Лексингтона, Центру сільського розвитку, Університету Кеннтуккі та інших.

У квітні 2016-го року Келлі втретє вийшла заміж. Її чоловік, Джо Крафт - мільярдер та виконавчий директор третьої за величиною вуглевидобувної компанії на сході США.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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