NYT коментує можливий конфлікт інтересів речниці Зеленського

Видання The new York Times надало відповідь на запити преси стосовно можливого конфлікту інтересів в роботі на видання нового прес-секретаря президента України Володимира Зеленського – Юлії Мендель.

Найбільше ЗМІ цікавила робота Мендель над статтею, опублікованою виданням першого травня, що стосувалась можливого конфлікту інтересів колишнього віце-президента США Джо Байдена з огляду на бізнес- зв'язки його сина Гантера Байдена в Україні.

Зокрема, в статті йшлося про те, що Джо Байден виступав за звільнення тогочасного генерального прокурора України Віктора Шокіна у віданні якого перебувала справа стосовно компанії, де син Байдена обіймав посаду у наглядовій раді. Колишній віце-президент США заявляв, що не обговорював це питання з сином і дізнався про зв'язки Гантера Байдена з українською компанією зі ЗМІ.

В статті також йшлося, що питання діяльності Байдена привернуло увагу союзників президента США Дональда Трампа.

Відповідаючи на питання преси, видання The New York Times запевнило, що лише одна стаття за співавторства Мендель була написана у час, коли журналістка подала заявку на конкурс на урядову посаду і ця стаття стосувалась дочасних виборів в Україні.

"Пані Мендель написала одну статтю для The Times в травні в той час, як вона була кандидатом на урядову посаду, про розпуск парламенту, - йдеться в заяві редакції The New York Times наданій Business Insider. – Якби вона поінформувала редакторів про свою заявку на роботу, вони не надали б їй це завдання і ми б негайно припинили з нею роботу через цей серйозний конфлікт інтересів. Всі репортери, включаючи репортерів не закріплених за однією редакцією, повинні дотримуватись наших правил журналістської етики".

В редакції все ж підтвердили свою впевненість, що "незважаючи на конфлікт, який потрібно було розкрити, її репортажі, - включаючи її нещодавню роботу над статтею про Гантера Байдена – були справедливі і точні", - цитує заяву NYT видання Business Insider.

У коментарі для CNN Мендель заявила, що не інформувала редакцію про свою заявку, бо не думала, що отримає посаду. Вона також назвала "нелогічними" запити про її можливий конфлікт інтересів.

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