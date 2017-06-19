США вчать українських військових застосовувати нові системи озброєння - Army.mil

Новий центр бойової підготовки було організовано за допомоги Національної гвардії Каліфорнії на Заході України, повідомляє видання американської армії Army.mil. Це дозволить краще підготувати українські підрозділи до надання адекватної відповіді сепаратистам на Донбасі, а також до використання сучасних видів озброєння.

Збройні сили України стають сильнішими з кожним днем – з точки зору логістики, обороноздатності та розбудови потужностей

Новий центр знаходиться в Яворові разом з Міжнародним центром миротворчості та безпеки, пише Army.mil. «В Яворові – потужний тренувальний майданчик, тому база була в наявності», - сказав командувач бойового підрозділу 79-ї піхотної бригади США полковник Нік Дукич, який ініціював створення центру після того, як в 2015 році з 54 військовослужбовцями відвідав Україну в рамках 24-річної програми партнерства національних гвардій України та США.

Вони (бригади ЗСУ - ГА) здатні утримувати оборону, починати інтеграцію нових систем озброєння і виправляти деякі прогалини логістики, які ці бригади мали після прибуття на Донбас

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Дукич високо оцінив готовність українських наземних військ: «На рівні бригад, вони – видатні. Вони здатні утримувати оборону, починати інтеграцію нових систем озброєння і виправляти деякі прогалини логістики, які ці бригади мали після прибуття на Донбас. Я бачу, що збройні сили України стають сильнішими з кожним днем – з точки зору логістики, обороноздатності, та розбудови потужностей».

Фінансування української армії було занедбане більше 20 років, але країна мобілізує свою оборонну промисловість, залучає нові можливості і зосереджується на розвиткові офіцерського та сержантського складу

55-денна програма навчання проводиться на ротаційній основі і включає особисті та групові тренування, з наголосом на лідерських якостях, роботі в команді, синхронізації використання бойової зброї, напрацювання взаємодії.

Після таких ротацій, українські підрозділи повертаються до бою. Через 60-90 днів солдатів з кожної ротації опитують стосовно ефективності навчання. «З опитувань ми дізнаємось, які нові прийоми застосовує ворог, щоб дізнатись як можна адаптувати тренування», повідомляє Дукич.

Фінансування української армії було занедбане більше 20 років, але країна мобілізує свою оборонну промисловість, залучає нові можливості і зосереджується на розвиткові офіцерського та сержантського складу, відзначає Army.mil. «Вони наздоганяють, одночасно беручи участь в конфлікті», - зазначає Дукич.

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