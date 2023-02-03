США оголосили новий пакет безпекової допомоги Україні на 2.17 млрд доларів - з ракетами більшої дальності

"Подарунком Кремлю" назвала утримання грузинською владою Міхеїла Саакашвілі його громадянська дружина, народна депутатка України Ліза Ясько в інтерв'ю Голосу Америки. Крім того, Ясько вважає, що цією проблемою влада Грузії відволікає увагу від власного проросійського курсу, а також від того, що “не надає допомогу Україні під час війни та не вводить санкцій проти Росії”.

Депутати Європарламенту у четвер, 2 лютого, влаштували акцію протесту із закликом звільнити Саакашвілі - #freemisha #freesaakashvili - у Брюсселі.

А колишній посол США в Росії Майкл Макфол написав у статті для The Washington Post , що можлива “смерть Саакашвілі у в'язниці стала б перемогою Путіна і ударом по грузинській демократії”.

Смерть Саакашвілі у в'язниці стала б перемогою Путіна

МЗС України 2 лютого опублікувало заяву-протест “щодо негуманного поводження із громадянином України Міхеїлом Саакашвілі, який утримується за ґратами в Грузії”. Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у Києві показав фото виснаженого Саакашвілі з лікарні та заявив, що грузинська влада “повільно вбиває” його.

Український уряд закликав Грузію “негайно припинити знущатися над Міхеїлом Саакашвілі та передати його Україні”.

“Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти”, - йдеться у заяві МЗС України.

Своєю чергою Держдеп США, відповідаючи на запит Грузинської служби Голосу Америки, повідомив: «Ми дуже уважно стежимо за лікуванням екс-президента Міхеїла Саакашвілі. Грузинський уряд зобов’язаний ставитися до Саакашвілі чесно та з гідністю, у тому числі, шляхом надання всього необхідного медичного та психологічного лікування... Грузинська влада має забезпечити захист прав людини для Саакашвілі та необхідну йому медичну допомогу».

Про роль Саакашвілі у грузинсько-російському протистоянні говорила нещодавно і Кондоліза Райс у інтерв’ю Українській службі Голосу Америки: “Ми зупинили російські амбіції взяти Тбілісі. Вони явно хотіли скинути Саакашвілі. Дозвольте мені скористатися цією нагодою, щоб звернутися до Грузії від імені Міші Саакашвілі, який хворий і перебуває під арештом. Я сподіваюся, що вони колись зрозуміють історичну роль і гуманітарні обставини цієї людини. Але ми зупинили їх у Тбілісі. Грузія залишилася незалежною державою”.

Натомість дружина політика і українська депутатка Ліза Ясько вважає, що на Заході недостатньо уваги приділяють ситуації Саакашвілі: “Так, посолка США у Грузії говорить, чуємо часто заяви і від інших посольств. Звичайно, хотілося б більше уваги від Заходу, бо через війну в Україні, кажу чесно, хоч це досить трагічно для нас, стало дуже важко боротися за увагу до питання життя і смерті Саакашвілі. Тому що про Грузію ніхто не думає”.

“Нам в Україні хочеться ще більше допомоги, ніж є наразі, але повинна бути увага і до Грузії, бо ми якщо не втратили, то втрачаємо її. Грузія зараз перебуває повністю під російським впливом”, - заявила Ясько в інтерв'ю Голосу Америки.

Вона наголосила, що “для Путіна Саакашвілі - це персональний ворог”.

Позиція Лізи Ясько про те, що світ через війну може не вгледіти інші агресивні дії Росії у регіоні співзвучна зі словами колишнього посла США в Росії Майкла Макфола у його колонці для видання The Washington Post .

“Оскільки світ справедливо зосереджений на варварській війні Володимира Путіна в Україні, російський лідер продовжує просувати свою дестабілізуючу, антидемократичну програму в інших місцях світу. Серед них є невелика, але стратегічно важлива країна Грузія”, - пише дипломат.

За його інформацією, Міхеїл Саакашвілі “наближається до смерті”. “Адміністрація Байдена та союзники не можуть цього допустити, – пише Макфол. – Зараз настав час для глобальної кампанії зі звільнення Саакашвілі - саме через його минулі заслуги у справі демократії на батьківщині”.

Макфол закликає президента Байдена “у тісній координації з іншими демократичними лідерами в Європі” терміново врятувати Саакашвілі: “З гуманітарних міркувань Байден та інші мають закликати президента Грузії помилувати Саакашвілі та дозволити йому виїхати до медичного закладу за межі країни — цього заходу вже вимагала Парламентська асамблея Ради Європи, яка також заявила, що Саакашвілі - політичний в'язень”.

“Я дуже не люблю, коли кажуть “якщо Саакашвілі помре у в'язниці, то це матиме катастрофічні наслідки для європейського майбутнього Грузії", - коментує Ясько. - Вважаю, що це неправильна фраза, бо, по-перше, він вже у такому стані, який протирічить усім європейським стандартам. Президент Зеленський сказав про це публічно, показав фотографії, нагадав, що Міхеїл є громадянином України, а у Грузії над ним знущаютсья тортурами у стилі сталінського часу”.

Саакашвілі не зацікавлений у встановленні істини, а натомість вживає заходів до самоушкодження, підбурений «зацікавленими сторонами» – його політичними прихильниками та командою захисту

“Мені дуже важко про це говорити, - каже громадянська дружина Саакашвілі. - Але якщо думати раціонально, то вони [уряд Грузії] вже довели його до такого жахливого стану, що він ніякої політичної чи фізичної небезпеки для них не створює. Тим не менш, вони все ще хочуть підтримувати міф про те, що він дуже небезпечний і його не можна випускати. А насправді це просто подарунок Кремлю”.

Тим часом міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе наполягає , що Саакашвілі “завдає собі шкоди з власної ініціативи”.

На спеціальному брифінгу ввечері 1 лютого міністр юстиції заявив, що «в’язень Міхеїл Саакашвілі» робить «кроки до самоушкодження». Заяви про стан екс-президента Грузії він назвав «деструктивними діями радикальної опозиції для забезпечення своєї політичної життєздатності».

Переміщення Саакашвілі до лікарні міністр вважає “штучним нагнітанням емоцій” і цілеспрямованим зображенням “правомірних дій міністерства як неправомірні”. Брегадзе стверджує, що “фізіологічні показники ув'язненого - в межах норми”, у нього “не порушена функція ковтання” та “перешкод у харчуванні немає”. Він також повідомив, що пацієнт відмовився від внутрішньовенного введення поживних речовин та від токсикологічної експертизи у відповідь на заяви про отруєння.

Наразі їжу для Міхеїла Саакашвілі щодня приносить його мама. Ліза Ясько назвала “смішними” заяви про те, що Саакашвілі з власної волі споживає їжі менше, аніж необхідно для нормального функціонування організму.

Це робиться для того, щоб принижувати Саакашвілі і довести ситуацію до повного абсурду.

“Це дуже смішно. Слова про те, що він “просто не поїв”, бо у нього депресія – це жахливо. І робиться для того, щоб його принижувати і довести ситуацію до повного абсурду”, - сказала Ясько.

Вона спілкується зі своїм громадянським чоловіком Міхеїлом листами, а також через маму і адвокатів. З їхніх слів дізналась, що “стан Міхеїла загрозливий, його організм не засвоює їжу через гастроентерологічні та неврологічні захворювання, що розвинулися вже під час ув'язнення через ставлення, отруєння і доведення його до лежачого стану”.

Листи Саакашвілі, опубліковані депутаткою Європарламенту Анною Фотигою.

Ліза Ясько також розповідає, що Саакашвілі має і діагноз певного ступеню деменції, погано розуміє, розмовляє і загалом є дуже слабким. За її словами, Саакашвілі відмовляється від внутрішньовенних вливань, бо не довіряє лікарям клініки, а його особистий лікар не може вже рік отримати дозвіл для візиту.

“Михайла не раз отруювали невідомими речовинами. Були моменти, коли його відключали за допомогою медикаментів, різними пігулками, так званим “лікуванням”, казали “от тобі таблетка”, а він після неї нічого не пам'ятав”, - розповідає Ясько.

"Наш українським омбудсмен також не отримує доступу до Саакашвілі, хоча це суперечить усім можливим нормам міжнародного права, бо він є український громадянин, і омбудсмен України повинен мати змогу відвідати його у будь-якій країні і будь-якій в'язниці”, - каже депутатка.

Грузинську владу вона винуватить у проросійській позиції: “Вони не допомагають Україні, навпаки звинувачують Україну у тому, що ми просимо їх допомогти нам зброєю, гуманітарно, вони взагалі нічого не роблять, жодних санкцій не вводять [проти Росії], але знищують Михайла у в'язниці і тим самим відволікають увагу від цих страшних речей. Їм це вигідно для власних внутрішніх політичних причин. Плюс є сусід, який не хоче, щоб Саакашвілі жив і був на волі”.

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі у інтерв'ю для видання "Блумберг" заявила стосовно Саакашвілі і міжнародної реакції на його утримання, що не думає, ніби "один випадок визначатиме наше європейське майбутнє".

Про Україну президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю "Голосу Америки" торік заявила, що "тотальної моральної солідарності" достатньо. А про санкції щодо Росії вона додала, що "ніхто не вимагає від нас національних санкцій проти Росії... Я не розумію, навіщо потрібно заздалегідь про щось заявляти".

Коментуючи звинувачення Грузії у проросійському курсі, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі навпаки закликає Європу не підігрувати Москві, і в інтерв'ю грузинським ЗМІ каже, що "тільки Росія" "зрадіє", якщо ЄС не надасть Грузії статус кандидата.

Президент Зеленський, демонструючи фото Саакашвілі, запитує: “Грузія - вона за кого сьогодні? Керівництво: вони нейтральні? Або вони за Росію? Або вони просто проти України?”

З питанням “Куди рухається Грузія?” звертається і колишній помічник держсекретаря США та екс-посол США у Польщі Деніел Фрід.

«Грузія повинна чітко заявити, що не хоче конфлікту з Росією, але готова захищатися, – сказав він в інтерв'ю для Радіо Свобода . – Агресивна війна Росії проти України змусила кожну державу переосмислити безпеку, а особливо таку країну, як Грузія”.

“Для мене логічно і зрозуміло, що грузинський уряд уникає конфронтації з Росією і самим Путіним, коли Росія і Путін перебувають у такому агресивному режимі. Але я не думаю, що Грузія зміцнить свої міжнародні позиції, показуючи, що вона боїться Росії і роблячи те, що хоче Путін”, - каже Фрід.

Обидва колишні дипломати - Фрід і Макфол - застерігають, що “не дай Бог у Саакашвілі погіршиться здоров'я або він помре - це катастрофічно вплине на репутацію Грузії, ізолює її, протиставить Європі та США, послабить позиції Грузії, вона… стане більш вразливою для Росії. Уряд Грузії несе відповідальність. Тягар лежить на них”.

Натомість грузинський міністр юстиції Брегадзе заявив під час брифінгу: “Спеціальна пенітенціарна служба, медичний заклад і лікарі не можуть нести відповідальність за нанесення ув'язненим собі ушкоджень, у тому числі, за його відмову виконувати медичні приписи”.

"Саакашвілі не зацікавлений у встановленні істини, натомість «вживає заходів до самоушкодження, підбурений зацікавленими сторонами – його політичними прихильниками та командою захисту", - сказав Брегадзе.

Він також засуджує «політичну кампанію із завдання збитків іміджу держави», яка, за його словами, спрямована на те, щоб “ув'язнений уникав в'язниці шляхом самоушкодження”. Міністр пообіцяв «не реагувати поблажливо, оскільки це є небезпечним прецедентом, який може підбадьорити інших ув'язнених».

Понад те, міністр юстиції “в інтересах здоров’я ув’язненого” закликав “усі зацікавлені сторони негайно припинити підтримку самоушкодження Саакашвілі та перестати політизувати виконання вироку”.

“Міхеїлу потрібна допомога, це не нормально, що у країні європейського курсу відбувається таке з людиною. Все це використовується як шоу, щоб показати всім свої хворі страшні уявлення, відпрацьовуючи передусім російські наративи”, - зазначила Ліза Ясько.

Діями української влади депутатка задоволена. Каже, що знає “багато речей, які не є публічними”. “Але питання у тому, що дипломатія не працює з грузинською владою. Так само, як і з російською”, - каже Ліза Ясько. Разом із Міхеїлом Саакашвілі вони оприлюднили відеозапис про особисті стосунки після його арешту грузинськими правоохоронцями у 2021 році.

Міхеїл Саакашвілі повернувся з України в Грузію напередодні місцевих виборів восени 2021 року. Причиною його повернення політикиня Ясько називає “повністю романтичну ідею допомогти своєму народу”. “Але цю ідею було використано у своїх цілях різними силами, які його “заманили” й зробили все, щоб позбавити волі. Михайло дуже щирий, і він дуже довіряє людям. І, на жаль, пішов на це”, - поділилася вона власною версією подій, що передували арешту, в інтерв'ю “Голосу Америки”.