США внесли до "чорного списку" ізраїльську компанію-виробника програмного забезпечення для стеження

Міністерство торгівлі США внесло ізраїльську компанію NSO Group до переліку організацій, яким заборонено отримувати американські технології. Про це повідомляє видання The Washington Post. Причиною рішення став висновок про те, що продукти компанії використовувались урядами інших країн для шпигування за політиками, урядовцями, та ін. У компанії заявили, що її технології підтримують інтереси національної безпеки США, і компанія буде виступати за скасування рішення.

Заява уряду США також відзначає, що іноземні уряди використовували продукти ізраїльської компанії для здійснення "транснаціональних репресій", і що останні загрожують "заснованому на правилах міжнародному порядку".

Як раніше повідомляв "Голос Америки", комп’ютерний додаток-шпигун Pegasus, розроблений ізраїльською приватною компанією NSO Group і призначений для стеження за терористами, привернув увагу після гучного журналістського розслідування.

Розслідувачі з'ясували, що додаток використовували для незаконного стеження за мобільними телефонами трьох президентів, зокрема французького лідера Еммануеля Макрона, 10 прем’єр-міністрів, а також сотнями опозиційних політиків, правозахисників, журналістів і бізнесменів.

Крім того, у списку виявили номери телефонів розробника додатків вКонтакте й Telegram Павла Дурова, убитого журналіста з Мексики Сесіліо Пінеда Бірто й родини убитого саудівського журналіста Джамала Хашкоджі. Загалом виявлено 50 тисяч номерів потенційних жертв.

У статті використано матеріали The Washington Post.

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