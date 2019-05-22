НАТО допоможе Україні позбутися радіоактивних могильників

НАТО допоможе Україні знешкодити могильник радіоактивних відходів у селі Цибулеве на Кіровоградщині. Контракт на здійснення проекту підписали генеральний менеджер Аґенції НАТО з підтримки та постачання Пітер Домен та очільник української інжинірингової компанії NT-Engineering Віталій Дем’янюк.

Могильник на військовому об’єкті «Цибулеве» належить до «історичних». Радіоактивні відходи, що там зберігаються, були утворені ще в процесі діяльності Радянської Армії на території України. ​

Як пояснюють інженери, це, по суті, «брудна бомба». І хоч вона знаходиться на охоронюваній території (військовій базі Міністерства оборони), проте несе в собі загрозу незаконного розповсюдження радіоактивних матеріалів та ризики для довкілля.

Згідно з проектом, на об’єкті проведуть радіаційне обстеження, відтак іонізуючі джерела випромінювання вилучать і відвезуть на місце постійного безпечного захоронення. Після цього територію рекультивують та відновлять.

«Це буде чистий ліс», – сказав «Голосу Америки» очільник NT-Engineering Віталій Дем’янюк.

За його словами, такий же проект його компанія у співпраці з Трастовим Фондом НАТО уже успішно виконала на військовому об’єкті в смт Вакуленчук на Житомирщині. Тоді, вперше в історії України, сховище радіоактивних відходів було переведене в стан «грінфілду» – зеленої галявини.

Що ж до ліквідації могильника в Цибулево, то проект буде реалізований упродовж 18 місяців, його вартість становить 1,5 млн євро. Основними донорами проекту виступили Німеччина і Норвегія.

з допомогою цього проекту ми робимо внесок у кращу екологію України

«Важливо, що з допомогою цього проекту ми робимо внесок у кращу екологію України. А з другого боку, це буде внесок у кращі стосунки між Україною і НАТО» , – сказав «Голосу Америки» генеральний менеджер Аґенції НАТО з підтримки та постачання Пітер Домен.

Як він підкреслив на церемонії підписання контрактних документів, проект із захоронення радіоактивних відходів в Україні – один із пріоритетів у рамках практичної співпраці між Україною і НАТО.

«Результативне завершення проектів на Житомирщині і Кіровоградщині та досвід, отриманий під час їхньої реалізації, допоможе зробити наступний крок для ліквідації інших могильників та місць зберігання радіоактивних відходів на території України», – зазначив представник Альянсу.

Наступним у черзі на знешкодження називають «історичний» радіоактивний могильник у селищі Делятин на Івано-Франківщині.

Збройні Сили колишнього СРСР залишили в різних регіонах України сховища радіоактивних відходів. Допомоги з ліквідацією цих могильників Україна запросила у НАТО. Перший пілотний проект був успішно здійснений протягом 2016-2017 років.