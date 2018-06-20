Нуланд навела імовірний вислів Леніна, пояснюючи сенаторам США тактику Росії з кібервтручань

Під час слухань в комітеті Сенату США з розвідки, присвячених втручанню Росії до виборів у США 2016 року, колишній високопосадовець Державного департаменту Вікторія Нуланд пояснила дії адміністрації тогочасного президента США Барака Обами у відповідь на повідомлення про втручання Росії у вибори в США.

«Президент видав особисте і чітке попередження президенту Путіну. Були подібні обговорення на інших рівнях, використовуючи існуючі канали комунікації, які ми мали з росіянами. Однак, ми не вводили стримуючих заходів у виборчий період. З червня ми проводили багато роботи стосовно того, які стримуючи заходи ми можемо застосувати у передвиборчий період, чи після нього», - заявила Нуланд.

Під час слухань, голова комітету Сенату з розвідки республіканець Ричард Берр запитав думку Нуланд стосовно того, як міркувала Росія, коли чинила зі США подібно до того, що вони робили в інших країнах, «країнах, які вони насправді вважають частиною Радянського Союзу».

У власній країні, в Україні, чи в Європі, на інших континентах, або в США вони (російські агенти) вкидають багато зачіпок, можливостей для перевірки і коли відчувають "слабинку" – вони тиснутимуть далі

У відповідь, Нуланд наголосила на опортуністичній тактиці Росії, яка прагне використовувати слабкі місця в демократичних системах, щоб досягти своїх цілей.

«Вважаю, що вони побачили і з часом все більше розуміли те, які є вразливості в нашій демократичній системі. Те, що технології мають надзвичайно велике значення у спілкуванні для нас і технології надали їм можливість дати турбо-прискорення тим технологіям, які вони вживали навіть з радянських часів, для того, щоб посіяти неспокій в політиці США, пересварити нас один з одним. Вони це робили краще і краще», - наголосила Нуланд.

Є висловлювання, яке приписують Леніну: «штиковий удар: натрапивши на кістку – зупинись, на м’яке – штовхай»

«Загалом, цей Кремль є дуже опортуністичним, - переконана політик. - У власній країні, в Україні, чи в Європі, на інших континентах, або в США вони вкидають багато зачіпок, можливостей для перевірки і коли вони відчувають "слабинку" – вони тиснутимуть далі. Є висловлювання, яке приписують Леніну: «штиковий удар: натрапивши на кістку – зупинись, на м’яке – штовхай». Гадаю, вони натрапили на слабкі сторони», - заявила Нуланд.

Нуланд, яка тепер є керівником Центру нової американської безпеки, запропонувала програму з п’яти кроків, для протистояння кіберзагрозам.

Створити міжвідомчий центр подібно до контртерористичного центру, але менше за розміром, щоб збирати інформаційні та урядові ресурси для виявлення зусиль інших держав з дезінформації, кібернападів, зловживання Інтернетом

Білий дім може організувати комісію разом з приватними компаніями з метою розробки технічних, регуляторних та правових рекомендацій для захисту користувачів в Інтернеті

Уряд США має краще захищати американські компанії в їх зусиллях з протистояння зловмисним впливам вдома та за кордоном.

Президент має призначити координатора міжнародних зусиль в цій сфері

Конгрес може підтримати значне збільшення бюджету, для того, щоб зміцнити можливості США в регіоні.

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