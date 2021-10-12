Експерти коментують візит Нуланд до Москви

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд у вівторок провела зустріч із заступником глави російського МЗС Сергієм Рябковим.

Після зустрічі у МЗС Росії заявили, що "до Нуланд було донесено, що продовження конфронтаційної лінії Вашингтона" призведе до подальшого погіршення відносини між країнами, і що "Москва не прагне подальшої ескалації". Уряд Росії запропонував США зняти усі обмеження накладені протягом кількох останніх років.

За повідомленнями, Нуланд не давала коментарів після зустрічі із Рябковим.

Напередодні посольство США у Росії повідомило, що після прибуття до Москви Нуланд відвідала музей та насолоджувалась погодою у місті.

Нуланд знаходитиметься у Москві до 13-го жовтня.

Російська служба "Голосу Америки" поспілкувалась із експертом дослідницького центру "Інститут миру" Дональдом Дженсеном та старшим експертом Університету Техасу Марком Помаром про візит Нуланд до Москви.

На думку Дженсена, у Росії поважають професіоналізм і досвід Нуланд.

"Вона добре знає і Росію, і Україну. Я думаю, вони розглядають її, як людину, яка дає їм шанс поговорити з американцями на всі ці теми відкрито і чесно, навіть якщо вони не згодні один з одним", - сказав він.

"Безумовно, будуть говорити про Афганістан і, можливо, прийдуть до якоїсь згоди з приводу американських військових баз в регіоні. Щодо питання України і НАТО навряд чи буде досягнуто якогось прогресу, але варто спробувати. Щодо контролю за озброєннями - як ми знаємо, США і Росія вже провели два раунди переговорів з червня на теми стратегічної стабільності, вдосконалення бойової техніки, політики стримування, а також кібербезпеки, яку активно обговорюють", - відзначив Дженсен.

"Не треба забувати і про Китай. Як ми знаємо, Сполучені Штати окрім російської агресії, мають справу ще і зі зростанням міжнародного авторитету і агресивного впливу Китаю. І це ускладнює те, як ми підходимо до вирішення перерахованих питань. Тому рано говорити про "новий формат діалогу", точніше мова йде про продовження переговорів з питань, що цікавлять обидві сторони за часів напружених відносин між країнами", - додає експерт.

Старший експерт Техаського університету Марк Помар (Mark Pomar, The University of Texas at Austin) висловив сподівання, що адміністрація Байдена зможе запустити ефективну політику щодо Росії, яка буде вирішувати проблеми, що накопилися, і не створюватиме новин.

"Як Байден сказав, він хоче нормальних відносин з Росією: не очікувати чогось надзвичайного, але в той же час вести дипломатичні переговори, які необхідні для того, щоб Росія і Америка знаходили якісь спільні рішення великих питань", - сказав Помар.

Як підкреслив експерт, подібні переговори краще починати на рівні заступника державного секретаря, тому що саме на цьому рівні піднімаються питання, які потім можуть вирішуватися на більш високому рівні.

Візиту Нуланд до Росії передували переговори із головою Офісу президента України Єрмаком. Як заявила Нуланд, Єрмак поділився думками щодо конфлікту на Донбасі та "подальших кроків дипломатії Києва для забезпечення виконання Мінських угод".

Раніше стало відомо, що візит Нуланд відбувся після того, як Вашингтон та Росія скасували деякі взаємні санкції. Повідомлення про взаємне зняття санкції розкритикував у соціальній мережі Twitter радник Гельсінської комісії Конгресу Пол Массаро.

"Відсутність нових санкцій щодо олігархів, а тепер ще і зняття деяких санкцій щодо Росії, щоб Нуланд могла відвідати ту країну. Схоже на сіль на рани. І це попри той факт, що Путін посилив операції із шкідливого впливу на репресії вдома", - відзначив Массаро.

Британський економіст, експерт з питань Україні Тімоті Еш заявив, що візит Нуланд до Росії є частиною несприятливої для України ситуації на міжнародній арені.

"Москва каже, що ЄС повинний бути приязнішим до Росії, щоб отримати більше газу. Нуланд у Москві (чого ви хочете?), представники ЄС у Києві (ви можете поступитись вимогам Росії?). Бідна Україна, вона втратила 14 000 людей захищаючи ЄС, а тепер повинна поступитись суверенітетом заради європейського газу", - твітував Еш.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", ТАСС, РІА Новости.

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