У Нью-Йорку затримали підозрюваного у закладці скороварок у метро

Поліція Нью-Йорка повідомила про затримання чоловіка, підозрюваного в закладці на станціях міського метро двох пристроїв, схожих на скороварки.



Як повідомляють місцеві правоохоронці, на відео з камер спостереження було помічено чоловіка, який входив до метро, тримаючи в руках пристрій, схожий на рисоварку. Підозрюваного вже взяли під варту.



У п'ятницю вдень виявлені на станції метро скороварки (вони часто використовуються терористами у якості основи для створення саморобних вибухових пристроїв) викликали паніку і привели до евакуації пасажирів.Третя скороварка такого ж типу була виявлена на пішохідній частині вулиці у 3 км від станції метро. За даними влади, у жодній із скороварок не було вибухових речовин.Звинувачення проти затриманого поки не висунуті.

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