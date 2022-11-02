NYT: генерали РФ говорили про можливе застосування ядерної зброї в Україні. Що каже Білий дім?

Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, заявив у середу речник Білого дому Джон Кірбі. Він відмовився коментувати повідомлення New York Times про такі дискусії серед російських генералів.

"Від самого початку ми ясно дали зрозуміти, що коментарі Росії щодо потенційного використання ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно, - сказав Кірбі. - Ми продовжуємо стежити за цим якнайуважніше, і не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання".

У статті New York Times від 2 листопада йдеться про те, що у середині жовтня американська влада отримала розвідувальні дані про те, що російські генерали "нещодавно мали розмови про те, коли і як Москва могла б використати тактичну ядерну зброю в Україні, підвищуючи занепокоєння Вашингтона та союзних держав, повідомляє низка американських високопосадовців".

Видання зазначає, що "президент Володимир Путін не брав участі в розмовах, які проходили на тлі посилення ядерної риторики Росії та невдач на полі бою". "Але той факт, що високопоставлені російські військові керівники навіть мали такі обговорення, стривожив адміністрацію Байдена, оскільки він показав, наскільки російські генерали розчаровані своїми невдачами на місцях, і свідчить про те, що завуальовані погрози пана Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами".

Як пише NYT, за оцінками Пентагону, Росія має запаси близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї: "Жодна тактична ядерна зброя ніколи не використовувалася в бойових діях, але її можна застосувати будь-якими способами, в тому числі за допомогою ракет або артилерійських снарядів".

Тим часом, в коментарі Reuters неназваний високопосадовець країни Заходу на умовах анонімності заявив, що хоча Путін "ослаблений цією справді катастрофічною помилкою", тобто неспровокованою війною в Україні, й "люди бачать, що він зробив велику помилку", навряд чи найближчим часом відбудеться будь-яка зміна верхівки влади в Росії.

У статті використано матеріали Reuters