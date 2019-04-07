Барак Обама наголосив на важливості НАТО під час зустрічі з молоддю в Берліні

Колишній президент США Барак Обама наголосив на важливості НАТО під час зустрічі у суботу в Берліні з понад 300 молодими лідерами зі всієї Європи.

На заході, організованому Фундацією Обами, колишнього президента запитали, що маленькі країни, такі як країни Балтії, можуть зробити, щоб підкреслити важливість міжнародних альянсів, таких як НАТО.

Обама висловив думку, що ці менші народи "відображають цінності демократії, свободи та верховенства права" і можуть притягнути великі країни до відповідальності.

Обама також заявив, що визнає, що в даний час між Сполученими Штатами і НАТО є певна напруженість.

Обама наголосив: "як Президент, я чітко заявляв, що нема молодших чи старших членів НАТО. Стаття 4 і Стаття 5 мають вагу і не повинні просто згадуватись у приємних розмовах». Повинна бути виконана певна робота та планування, якщо виникне необхідність колективного захисту, зазначив Обама.

Стаття 4 договору дозволяє членам Альянсу консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін. Стаття 5 говорить, що напад на одну країну НАТО вважається нападом на всіх. Вона була застосована лише один раз на підтримку Сполучених Штатів після нападів 11 вересня.

"На жаль, я думаю, ми зараз стоїмо на роздоріжжі. Ми сприйняли як належне певний прогрес, не подбали, як повинні були, про наші демократії, наші союзи і наші міжнародні інституції. Не оновили їх і не адаптували до нових обставин. І коли люди почали відчувати невпевненість або розчарування через економічні, технологічні та демографічні зміни, ми отримали цей спротив та негативну реакцію на цей порядок», - сказав Обама. Таким чином, наголосив він, наш виклик – оновити ці ідеї.

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