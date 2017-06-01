Обами купили резиденцію за 8 мільйонів доларів по сусідству з Іванкою Трамп

Колишній президент США Барак Обама і його дружина Мішель пускають коріння у Вашингтоні, принаймні на деякий час, недалеко від Білого дому.

З того часу, як він залишив свій пост у січні, пара орендувала резиденцію в стилі Тюдор у фешенебельній околиці американської столиці Калорама, яка тривалий час домівкою для дипломатів, лобістів і політиків.

Зважаючи на те, що молодша донька Обам Саша ще два роки навчатиметься у приватній школі у Вашингтоні, сім’я вирішила придбати восьмикімнатний будинок за 8,1 мільйона доларів. Дім раніше належав Джо Локхарту, колишньому прес-секретарю екс-президента Білла Клінтона, а тепер високопоставленому чиновнику з комунікацій у Національній футбольній лізі.

Серед сусідів Обам – видатні постаті в новій владній структурі Вашингтона: дочка президента США Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер, обоє радники Білого дому, переїхали в Калораму з Нью-Йорка на початку цього року, і державний секретар США Рекс Тіллерсон також мешкає неподалік.

Представник Обами зазначив: «З огляду на те, що президент і пані Обама будуть у Вашингтоні принаймні ще два з половиною років, це мало сенс для них купити будинок, а не продовжувати орендувати нерухомість».

Обами також мають власний будинок у Чикаго, третьому за величиною місті в США і політичній базі Обами до його перемоги на президентських виборах.

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